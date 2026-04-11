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▲汪東城（如圖）說自己2001年時，差點和周杰倫、陳小春組成男團出道。（圖／翻攝自bilibili＠龍捲風baby）

▲汪東城（右2）後來和辰亦儒、炎亞綸、吳尊組成飛輪海出道。（圖／翻攝自Fahrenheit Taiwan (飛輪海 台灣)臉書）

▲周杰倫（如圖）如今是紅透半邊天的華語音樂天王。（圖／杰威爾音樂提供）

▲陳小春拍戲演活古惑仔，最近也在中國展開巡迴演唱會。（圖／陳小春微博）

亞洲天王周杰倫如今紅透半邊天，但他剛出道時，其實曾經歷一次組團被腰斬的事件。當時周杰倫、陳小春和還不是飛輪海成員的汪東城都是新人，被簽進同一家唱片公司，由於3個人的英文名字都是J開頭，公司因此安排他們組成男團「3J計畫」一起發片；怎料2001年遇到美國911恐怖攻擊事件，導致全球經濟蕭條，唱片公司也受到影響，整個台灣分部被撤掉，這個組團計畫才因此泡湯。汪東城2014年上侯佩岑主持的節目《城彩名人堂》，分享自己正式出道前的經歷。汪東城表示，他當時和陳小春、周杰倫被簽進同一間唱片公司，3人的英文名字分別是Jiro、Jordan、Jay，又剛好都是公司重點培訓的新人，於是唱片公司打算讓他們組成男團闖蕩演藝圈。怎料在錄了幾首歌，準備召開記者會前，美國突然發生911恐攻事件，造成金融震盪，而該家唱片公司的母集團就位在美國，因此也受到嚴重衝擊，於是在經費不足的情況下，只好撤掉整個台灣部門，「3J計畫」的男團夢也跟著泡湯。汪東城坦言他當時真的覺得很絕望，信心一下子就被擊潰，「我歌都錄了5、6首，結果就整個計畫都淹沒了」，他說自己難過到一度掉淚，覺得怎麼會所有辛苦的事都發生在他身上。好在汪東城最後還是堅持下來，繼續尋求露臉機會，最後成功被相中，和炎亞綸、辰亦儒、吳尊在2005年時一起組成飛輪海出道。而周杰倫則是繼續走單飛路線，憑藉著出色的才華，成為華語流行音樂天王，今年還推出第16張正規專輯《太陽之子》。至於陳小春，他當時在香港已是小有名氣的演員，沒成功組成男團也能回港發展，2002年他更推出個人專輯《That's Mine》獲得香港10大銷量國語唱片獎，在音樂圈、影視圈都闖出屬於自己的路。