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國民黨訪團今（8）日上午拜謁中山陵後，黨主席鄭麗文率隊趕往金陵飯店會見中共江蘇省委書記信長星，強調距離上回來南京已經整整21年。這次第一次帶團訪問首站選擇南京，對鄭主席來說意義非凡，因為當年前主席連戰的和平之旅首站下榻的地方也是金陵飯店，讓她「感慨萬千」。鄭麗文特別感謝信長星在江蘇對台商的照顧，尤其中國剛公佈十五五計畫，在現代化過程，以及在經濟、科技上，都希望兩岸可以攜手合作，相信一定會對人類做出更大的貢獻。對於未來新的產業樣態，如果臺灣的知識界、產業界、文化界也能夠共同參與，相信未來也是空前精彩。鄭麗文強調，江蘇的成就不只是過去千年的文化底蘊，在最現代化的場域也傲視全球，期盼兩岸未來多交流，互相學習合作的空間相信非常大。兩岸以正向的合作精神，希望能夠更加放大，取代那些負面、毀滅的訊息，再加上當代青年人的創意交流，相信對未來充滿期待。信長星則代表江蘇省委熱烈歡迎鄭麗文到來，看見上午在中山陵民眾熱情的歡迎，代表此行順應民意，要和平、要發展、要交流、要合作的臺灣社會主流利益，符合兩岸關係發展需要，符合兩岸人民的共同的願望。