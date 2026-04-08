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國民黨主席鄭麗文7日展開「2026和平之旅」訪中行，台灣民主基金會執行長廖達琪指出，中國在鄭麗文最弱勢時給了最高規格接待，讓國民黨在國內「卡軍購」成為合理推論，年底地方選舉定會受到影響。國民黨高雄市長參選人柯志恩則說，鄭麗文還沒做任何事，不用開始抹黑，這對台灣和平沒任何幫助，也不認為這會對年底選舉造成影響。柯志恩今陪同國民黨北市松信小雞楊智伃掃街，針對廖達琪的說法，柯志恩則說，不管國民黨做哪些事情，只要跟中國大陸對岸有任何接觸，好的不好的，任何事情，綠營都是膝蓋式抹黑。柯志恩直言，對話永遠比對立好，地方選舉在乎的是誰政見跟政策對市民更有感，兩岸政策不管誰都會遵照中華民國法律、陸委會建言，都會謹守分寸。柯志恩說，鄭麗文帶著和平之旅概念還沒做任何事情，不用開始抹黑，這對台灣和平沒有任何幫助，她不認為這會對年底選舉造成影響，溝通還是最重要的。