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國民黨主席鄭麗文昨率團訪問中國，展開「2026和平之旅」，並將與中國國家主席習近平會晤，但今（8）日仍有共機艦擾台。對此，民進黨立委王世堅直言，「鄭麗文是上帝送給民進黨最好的禮物」。民進黨下午召開中執會，王世堅會前受訪時說，他只能說，鄭麗文是上帝送給民進黨最好的禮物，「什麼時候、做什麼事，鄭往往都會搞錯，哪壺不開提哪壺，這是鄭麗文現在犯的錯」，要講兩岸間維持和諧、文化交流可以，「但不是中共現在用刀，掐在我們脖子上的時候」。王世堅表示，這時應舉國團結、一致對外，鄭麗文卻向對岸招手，違背了台灣人民的感情，要交流、觀摩學習、互相統戰，也要挑對時機。王世堅提到，他過去曾說不必怕統戰，「他統我們，我們也可以統他們」，但這有三項前提，第一，兩岸問題不是黨對黨談判的問題，是2300萬人共同的事；第二，不是地方對中央，中共態度還是一樣，好像台灣去跟他們朝貢一樣，相信大部份台灣人都不能接受，「動不動就說到北京參見習主席，把台灣矮化，這是不對的」。第三，王世堅說，中共不能用船堅炮利、用刀掐在台灣人的脖子上，逼著台灣去和你示好，這是不對的，若此時此刻中共不要威逼利誘，大家公平往來，這可以。王世堅提到，中共幾乎每年上千架的飛機、船艦來圍繞台灣，且一直跨越中線，「我們已經忍耐到一個極限」，因此他才會說，鄭麗文是上帝賜給民進黨最好的禮物，鄭擔任領導人要懂得審時度勢，什麼時候做什麼樣的事情，「他對民進黨做有利的事，我還是祝福他」。