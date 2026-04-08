代工大廠緯創今（8）日公布3月營收，受惠於終端客戶需求大幅提升，單月合併營收達3330.43億元，較去年同期1529.84億元大幅激增117.7%，創下歷史新高。

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在3月營收猛爆性跳升的挹注下，緯創今年第一季營收一舉衝上8463.03億元，相較去年同期的3464.85億元，大增了將近5000億元，年增144.25%，同樣締造單季最佳成績。

緯創指出，客戶需求增加，較去年同期成長，因此帶動營收翻倍躍升。若進一步拆解營收結構，3月單月，3C電子產品就貢獻了高達 3290.57億元的營收，其餘項目則貢獻約39.86億元。

緯創近期股價表現疲弱，今年以來累計跌幅達12%，不過今日在台股創下史上第二大漲點的帶動下，緯創股價上漲6.07%，收131元，成交量39934張，成功站回四條均線。

日前法說會，緯創表示今年資本支出上修至600億元，AI伺服器展望正向積極，全年營運樂觀。不過總經理也提到，第三季會有新舊產品交接過渡期，有不確定性因素。

產品表現部分，網通相關預計出貨成本可達10倍，主因為北美客戶拉貨，筆電則受到記憶體缺料和漲價影響，整體年減可能達1成。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...