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台中市神岡區文化景觀「浮圳」因水面與路面幾近等高，每逢豪雨洪水便漫溢至路面，造成鄰近民宅與工廠淹水，地方居民苦不堪言。立委楊瓊瓔今（8）日邀集中央與地方相關單位現地會勘，達成增設300公尺護岸、提高清淤頻率至每年2次等共識。計畫預計投入約1000萬元，力拚今年年底前動工，解決在地長年的淹水困擾。位於神岡區庄後里的浮圳，因水道高於兩側地表，形成獨特的灌溉文化景觀，十多年前已登錄為文化資產。然而，隨著周邊土地高度開發，原本的農業灌溉功能難以負荷現今的區域排水量，加上圳底淤積雜草與垃圾，導致豪雨來臨時，浮圳水位迅速上升，漫溢至厚生路及周邊住宅區。農田水利署台中管理處分析，當地近年開發快速，排水負荷大幅增加，使浮圳成為主要洩流通道。現場居民反映，現行每年清淤1次緩不濟急，流速緩慢造成淤積惡化。對此，國會辦公室執行長洪柳益在會勘現場要求，農水署將清淤頻率提高至每年至少2次，確保通水順暢，獲得鄉親熱烈響應。由於浮圳具備文資身分，工程施作必須兼顧保護原結構。洪柳益提出折衷改善方案，建議在不觸動浮圳主體的前提下，於既有構造物外兩側增設約300公尺長、1公尺高的護岸，並增設路面側溝。台中市文化資產處表示，將全力協助於7月排入審議程序，確保工程符合文資法規範。台中市養護工程處初估，改善經費約需1000萬元，由農水署台中管理處與養工處依權責共同分擔。工程預計6月底前完成規劃設計，若審議順利，將於今年底前發包施工。此外，涉及私有土地部分，也由庄前里長林吳春蘭協調取得地主同意書，以利工程順利推動。洪柳益強調，浮圳改善工程是文化保存與治水民生的重要平衡點，將持續督促相關單位如期如質完工，讓文化資產得以永續保存，更讓居民遠離淹水夢魘。