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▲▼鄧麗君唱MJ〈Beat It〉、跳月球漫步的影片震撼一票網友。（圖／翻攝自Threads）

▲▼鄧麗君為華人心目中公認的傳奇巨星，音樂作品、優質形象和愛國風骨傳頌至今。（圖／鄧麗君官方臉書、鄧麗君文教基金會微博）

已故傳奇巨星鄧麗君以〈甜蜜蜜〉、〈我只在乎你〉、〈小城故事〉等金曲跨世紀傳唱，她還身兼演員、慈善家身分，知名度遍及大中華區，風華絕代的美貌、愛國風骨至今無人能匹配。鄧麗君向來給人優雅、端莊形象，嗓音和曲風走美聲路線，不過近日幾段她飆唱美國流行天王麥可傑克森代表作〈Beat It〉、大跳月球漫步的影片掀起熱議，還有網友直接指出多年前就看過這支影片，「真的不是AI！」一名網友在社群平台分享一則鄧麗君現場演出的舊片段，時空背景為1984年1月初在臺北市中華體育館舉辦的出道15周年「十億個掌聲」世界巡演，只見鄧麗君以一頭蓬鬆卷髮，俐落的深V亮片褲裝，與4名舞者又唱又跳麥可傑克森的〈Beat It〉，無論英文咬字、拍子和舞台魅力都令人驚豔，幾乎沒有可挑剔之處。另一段短片為鄧麗君同年1月中在馬來西亞吉隆坡默迪卡體育場的演出，鄧麗君不僅穿著流蘇洋裝、高跟鞋前空翻，同場的彩排畫面，她還和外國舞者跳起「月球漫步」，且舞步流暢、沒有絲毫卡頓。原PO寫下：「網路有時候會突然餵你一些很震撼的東西，昨晚滑到鄧麗君40年前唱Beat it，太完整的表演，好看到不行，立刻理解為何常聽別人說她是語言天才。」其他網友看了鄧麗君秀舞技的片段，以難以置信的口氣說：「以前的明星真的實力堅強」、「真的是前無古人，後面也很難有來者的超級亞洲天后」、「感覺她生在現在也能跟阿妹一樣唱搖滾跟饒舌」、「那個年代沒有墊音，都是開全麥還唱跳這麼穩超強」、「這不是AI，多前就看過了！」一代傳奇女伶紅顏薄命，1995年5月8日下午4點多，鄧麗君在旅行下榻的清邁湄賓酒店15樓總統套房，哮喘舊疾再度發作，鄧麗君不斷咳嗽，使用氣喘噴霧也沒有緩解，她奔出房間找人求救，口中呼喊「媽媽、媽媽」，接著因為心肌梗塞倒在櫃台前，最終於卡在塞車車陣中的救護車上斷氣，享年42歲。