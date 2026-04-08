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國民黨主席鄭麗文昨（7）日飛抵中國上海，展開為期6天5夜的「和平之旅」，過程中還可能與中國國家主席習近平會晤，而「鄭習會」是否為兩岸關係帶來變化，也引發外界高度關注。對此，資深媒體人王淺秋提到一大亮點，就是訪問團成員裡有前國安會秘書長蘇起，從中感受到一個「沒有馬英九」的「新馬英九路線」。王淺秋表示，國民黨主席鄭麗文訪中，延續連戰的「和平之旅」，主軸也走馬英九的「九二共識」。看到停機坪如當年「連胡會」高規格迎接陣仗，她個人是充滿對「和平」的期許，尤其行前看到訪問團名單裡有前國安會秘書長蘇起，更覺得是一大亮點。王淺秋進一步說明，蘇起是「九二共識」名詞創始者，也是馬英九兩岸路線代表人，在國民黨擱置九二路線多年後，蘇起配上蕭旭岑的組合，更令人感受到一個「沒有馬英九」的「新馬英九路線」，馬英九基金會家務事紛擾或基金會本身重要性已被正式忽略。王淺秋回憶起4年前專訪蘇起老師，其對兩岸局勢極度悲觀，甚至對和平難抱期待，如今看到他在訪問成行後受邀入訪團，也代表他支持鄭麗文主張，看到和平的希望。多年前蘇起就提出主張，台灣甚至國民黨的唯一出路，是清楚打出一張「和」的品牌。對外，台灣要的是「和」，而不是「鬥」；在國內，兩大政黨也該在競爭中尋求「和解」。王淺秋分享，在與廖達琪教授深度討論後，其憂心「弱勢」在野主席對話得分不易，而她自己則認為，當局者有智慧處理，拭目以待國共兩位領導人對話高度。