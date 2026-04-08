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▲柾國認為自己說髒話比中指只是跟朋友互動，不認為自己的行為有問題。（圖／WEVERSE）

BTS成員柾國日前因微醺直播惹出風波，不僅對友人比出中指還脫口飆髒話，畫面曝光後立刻掀起批評聲浪，面對爭議延燒，他今（8）日透過Weverse直播時親自回應，向先前感到不舒服的粉絲道歉，不過他同時也直球表示「我不覺得自己做錯」，態度瞬間掀起網友討論。柾國今日在直播中親自回應比中指爭議，向感到不適的粉絲道歉，對於因為自己言行感到不舒服的粉絲，他想真心說聲抱歉，他也承諾，未來會更加注意自己的言行，不讓類似情況再度引起不必要的爭議。不過柾國在道歉的同時，也誠實表示「不覺得自己有什麼問題」，他理解有人會因為自己的行為不舒服，但站在自己的角度來看，他不認為對朋友比中指、講髒話的舉動有什麼問題，他認為當下只是和熟識朋友在開玩笑，因此他不希望外界過度放大自己在舞台下的一面。柾國進一步表示，自己從來就不是「完美的人」，也不是「永遠正確的人」，但他對粉絲的心始終是真誠的，他希望自己能在鏡頭前展現最真實的一面，而不是包裝成毫無瑕疵的偶像，對他而言，真誠與自然本來就是和粉絲交流的一部分，如果真的有做得不好的地方，他也願意接受大家的指正，並從中調整與成長。今年2月柾國在一次直播時，因為喝了一點酒整個人處在放鬆狀態，因此身旁友人互動時自然地比了中指，同時還說了不少髒話，直播畫面瞬間在全網瘋傳；再加上他2月26日直播，公開提到自己抽菸的話題，讓不少網友質疑他身為偶像，卻沒有做好公眾人物的形象，再加上BTS是韓國代表性團體之ㄧ，可能會影響到外國人對韓國的觀感。