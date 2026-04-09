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Netflix影集《乩身》上線後討論度不斷，劇中柯震東飾演三太子的乩身「韓杰」，第一集就拍到他和李亦捷飾演的酒店小姐「美娜」在床上纏綿，雖然戲份不多，但李亦捷的演出仍受到關注，李亦捷也向《NOWNEWS今日新聞》透露拍攝趣事，有次感到頭痛欲裂，結果朋友提醒，現場有東西在看他們拍戲。李亦捷家裡是經營宮廟的，她從小就相信這世界上有看不見的力量，拍攝時也發生過，某天收工她突然頭痛欲裂，當時一位有陰陽眼的朋友提醒她，現場有個無形的力量在角落看他們拍戲，李亦捷笑說自己私下膽子很小，體質又敏感，「幸好知道這件事時已經是在該地拍攝的最後一天，不然我真的會變得很害怕！」李亦捷分享，在飾演美娜時，最大的挑戰在於心理建設，因為過去演的角色戲份都很重，需要長時間跟導演、劇組磨合，但這次戲份不多，剛開拍時確實有點怕生，還有一個挑戰就是要穿火辣的服裝，因為這跟她私下的風格完全不同，李亦捷說，「我每次換上戲服前都要先深呼吸，告訴自己，現在要切換成美娜模式了！」李亦捷2023年和攝影師老公結婚，去年歷經父親過世，為了備孕李亦捷已經許久未拍戲，上個月甚至大腸憩室炎手術住院，不過李亦捷日前發文透露自己即將重新出發，她坦言這段日子雖然推掉不少角色，但休息的時間也對生活和人生有了全新體悟，並不覺得可惜，「我也深信那些沒演的角色，一定遇見了更適合的人。」李亦捷說，現在接戲的心情已經和過去不一樣，「以前可能帶著一份『想證明自己、不想讓人失望』的壓力，甚至會把演戲看作是賺錢的工作；但現在，我更想去『學習與享受』，想挖掘角色更多好玩的可能性，讓自己狀態更放鬆。」她也意識到人生很短暫，要開心享受世界，「現在的我，已經準備好帶著這種『追求開心與享受表演』的新心態，隨時迎接下一個角色！」