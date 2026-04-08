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▲阿提米絲2號繞行到月球背後，太空人拍下「地落」景象。（圖／@NASA／Ｘ）

美國航太總署（NASA）阿提米絲2號（Artemis II）執行睽違50多年的載人繞月計畫，太空人傳回多張令人驚豔的太空照片，值得注意的是，捕捉這些畫面相機並不是高階相機，而是目前市價僅約1000美元（約新台幣 3.2 萬元）、10年前出產Nikon D5單眼相機。根據相機權威媒體PetaPixel報導，阿提米絲二號（Artemis II）太空人從獵戶座（Orion） 太空船拍攝的精美照片，大多數討論都集中在影像本身，這些也確實是極為出色的照片，但也有一部分討論聚焦於用來拍攝這些照片的相機設備。在 2026 年的這一項重要太空任務中，將 Nikon D5 數位單眼相機作為主要相機，看起來有些令人困惑，但PetaPixel提到， Nikon D5其實是最適合這項工作的工具。儘管阿提米絲二號太空人也將Nikon Z9 帶上太空，但他們經過嚴格測試、2016 年推出的 Nikon D5 數位單眼相機仍是此次作為主要拍攝的設備。許多人困惑，為何參與一個耗資數十億美元的阿提米絲計畫（Artemis program） 太空人，會使用一台有點老舊的數位單眼相機，而且這款相機在當年推出時也沒有特別受歡迎。PetaPixel解析背景因素，Nikon D5 是一台經過驗證與測試、NASA 確認能承受太空嚴酷環境的相機，Nikon D5發布時，宣傳的重點項目之一，是它能達到極高的 ISO 感光度，最高可達 3,280,000的ISO值，PetaPixel認為，這項數值或多或少有噱頭在內，因為拍起來後似乎有些糟糕，但它在低光環境確實有十分出色的表現，並沒有太誇大。阿提米絲二號任務重點之一是盡可能捕捉大量有用的月球影像資料。這意味著需要清晰、銳利且乾淨的月球表面照片。Nikon Z9 確實擁有比 D5 更高的畫素，但它在高 ISO 表現上不如 D5，因太空環境極其黑暗。紐約郵報則引述Nikon專業服務高級經理、為NASA訓練太空人攝影逾40年的柯拉多（Mike Corrado）的說法提到，Nikon D5自2017年起被用於太空攝影，而且表現相當成功，至今仍在為他們生產令人驚豔的照片，太空人能從月球表面的陰影中輕易捕捉細節影像。這次任務拍攝的首批震撼照片之一，是從月球背面拍攝的畫面，一顆藍白相間的地球，從灰褐色、布滿隕石坑的月球表面上方探出頭來。其他照片還包括一次美麗的日食，以及機組成員戴著特製紙板與日食眼鏡觀看日食時的自拍照。太空人團隊在繞行到月背後，拍下「地落」（Earthset）畫面讓許多人驚呼。此外，Nikon D5 也已證明能夠抵抗太空中持續存在的高強度輻射。這些輻射可能會破壞數位相機運作所需的電子元件與感測器，NASA 會對其相機進行極為嚴格的測試，以確保它們能承受這些嚴苛條件，在國際太空站服役期間，D5 已經完成並通過這些測試。柯拉多舉例，電池也必須測試，且光是讓電池通過NASA認可，就可能需要四年時間，「他們希望檢查與平衡所有可能出現問題的地方，而且他們在這方面非常、非常謹慎。」Nikon 大約從 2000 年開始為 NASA 提供數位相機，而早在 1971 年，35mm 的 Nikon F 相機就已與 Hasselblad 一同成為太空人標準攝影設備的一部分。Nikon最先進的相機Nikon Z9也預計將在阿提米絲四號（Artemis IV ）任務中搭載，太空人預計將在 2028 年登陸月球。