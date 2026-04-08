民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨日發文透露，法庭上再多人「市長沒指示、沒介入」，法官的結論都是「罪嫌犯罪嫌疑更重大」， 雞同鴨講是要辯什麼呢？「難怪黃國昌打瞌睡」，證實黃聽庭睡覺。對此黃國昌今（8）日受訪被問及此事時尷尬回應，陳佩琪大概是發表自己主觀上法庭的活動的感受，「那我的部分，其實我不會聽不懂」。

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陳佩琪昨日發文表示，去年3月柯文哲開始出庭，自己都會去法庭旁聽，但真的是不用聽、也不用辯，因為再多人說「市長沒指示、沒介入」，法官的結論都是「罪嫌犯罪嫌疑更重大」，雞同鴨講是要辯什麼？ 難怪黃國昌打瞌睡，最後更提及「不只國昌主席打瞌睡，連我瞌睡蟲都會飛來，幾次也差點」，證實黃國昌聽庭打瞌睡。

對此黃國昌被媒體問及過去稱旁聽相當專注，黃國昌尷尬表示，陳佩琪大概是發表自己主觀上法庭活動的感受，自己的部分其實不會聽不懂。一直聽的是針對辯護人所提出來的質疑，以及檢察官違法濫權，檢察官完全沒有辦法回應，甚至刻意的在迴避問題。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...