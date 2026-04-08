塑膠袋之亂持續延燒！除了好市多在月初公布垃圾袋、保鮮膜共14品項限購外，今（8）日家樂福也宣布，「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組。至於全聯福利中心則表示「目前尚未接獲通知」。

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家樂福今（8）日公告指出，因國際情勢考量長期供應販售，「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組，但台北市/新北市專用垃圾袋、環保兩用袋及家福垃圾袋除外，詳細資訊於各店公告。

全聯福利中心則表示「目前尚未接獲通知」；愛買量販則表示，以去年同期數據觀察顯示，塑膠袋、耐熱袋、保鮮膜都穩定持平未有搶購潮，目前仍貨量及價格穩定。

▲家樂福「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組。（圖／家樂福提供）
▲家樂福「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組。（圖／家樂福提供）
好市多則是針對保鮮袋、垃圾袋及保鮮膜等商品採取「每卡每項限購一份」措施，總計有 14 項商品入列。官方表示，目前廠商供貨維持正常，限購是預防性的管理措施。至於限購何時解除，則會視後續的銷售狀況與市場需求進行「滾動式調整」。 目前暫無明確的截止日期，建議會員進場採購前先確認架上公告。

◾保鮮袋與垃圾袋

  • 科克蘭拉繩式垃圾袋 49公升 × 200入
  • 科克蘭垃圾袋 37.8公升 × 500入
  • 科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（大） 32入 × 6盒
  • 科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（中） 44入 × 6盒
  • I Wrap Pico PE 食物保鮮袋 1000入
  • Ziploc雙層夾鏈冷凍保鮮袋（大） 152入
  • Ziploc雙層夾鏈冷凍保鮮袋 17.7 × 18.8公分 × 216入
  • Ziploc拉鍊式保鮮夾鏈袋 166入
  • Ziploc可封式三明治保鮮袋 580入

◾保鮮膜

  • 科克蘭保鮮膜 30.16公分 × 231.03公尺 × 2入
  • 科克蘭保鮮膜 30.48公分 × 914.4公尺
  • Glad Press’n Seal 強力保鮮膜 3入
  • Glad佳能PE保鮮膜 300公尺 × 33公分 × 2入

◾塑膠手套

  • EZ’n拋棄式塑膠手套 1000入

塑膠袋原料供應受限！經濟部推平價專案

受到中東戰爭影響，塑膠原料供應受限，連帶衝擊塑膠製品生產，市場已出現供應緊張與價格上揚的現象。

為避免塑膠袋短缺或價格再度上漲，經濟部推出「平價專案」，透過上游原料、加工廠到通路端全面平價供應，穩定市場。龔明鑫表示，目前已與兩大主要供應商，小北百貨與振宇五金進行接洽，力求滿足需求，並要求業者配合平價方案。

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...