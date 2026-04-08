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▲家樂福「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組。（圖／家樂福提供）

科克蘭拉繩式垃圾袋 49公升 × 200入

科克蘭垃圾袋 37.8公升 × 500入

科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（大） 32入 × 6盒

科克蘭雙層夾鏈冷凍保鮮袋（中） 44入 × 6盒

I Wrap Pico PE 食物保鮮袋 1000入

Ziploc雙層夾鏈冷凍保鮮袋（大） 152入

Ziploc雙層夾鏈冷凍保鮮袋 17.7 × 18.8公分 × 216入

Ziploc拉鍊式保鮮夾鏈袋 166入

Ziploc可封式三明治保鮮袋 580入

科克蘭保鮮膜 30.16公分 × 231.03公尺 × 2入

科克蘭保鮮膜 30.48公分 × 914.4公尺

Glad Press’n Seal 強力保鮮膜 3入

Glad佳能PE保鮮膜 300公尺 × 33公分 × 2入

EZ’n拋棄式塑膠手套 1000入

塑膠袋原料供應受限！經濟部推平價專案

塑膠袋之亂持續延燒！除了好市多在月初公布垃圾袋、保鮮膜共14品項限購外，今（8）日家樂福也宣布，「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組。家樂福今（8）日公告指出，因國際情勢考量長期供應販售，「耐熱袋」與「垃圾袋」實施每人限購1組，但台北市/新北市專用垃圾袋、環保兩用袋及家福垃圾袋除外，詳細資訊於各店公告。全聯福利中心則表示「目前尚未接獲通知」；愛買量販則表示，以去年同期數據觀察顯示，塑膠袋、耐熱袋、保鮮膜都穩定持平未有搶購潮，目前仍貨量及價格穩定。好市多則是針對保鮮袋、垃圾袋及保鮮膜等商品採取「」措施，總計有 14 項商品入列。官方表示，目前，限購是預防性的管理措施。至於限購何時解除，則會視後續的銷售狀況與市場需求進行「」。 目前暫無明確的截止日期，建議會員進場採購前先確認架上公告。受到中東戰爭影響，塑膠原料供應受限，連帶衝擊塑膠製品生產，市場已出現供應緊張與價格上揚的現象。為避免塑膠袋短缺或價格再度上漲，經濟部推出「平價專案」，透過上游原料、加工廠到通路端全面平價供應，穩定市場。龔明鑫表示，目前已與兩大主要供應商，小北百貨與振宇五金進行接洽，力求滿足需求，並要求業者配合平價方案。