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代工大廠廣達今（8）日公布3月營收，受惠AI伺服器出貨狂飆與產品組合優化，單月合併營收一舉衝上3628.03億元，較去年同期1925.46億元大幅激增88.42%，創下歷史新高。首季營運同步拉出長紅。廣達第一季合併營收達8092.21億元，較去年同期4856.71億元大增超過3200億元，年增率高達66.62%，毫無懸念締造史上最強第一季。針對營收暴增，廣達指出主因為「產品組合變更」。本季AI伺服器以GB300為主，估計全年AI伺服器營收達三位數成長，且公司資本支出將達300億元。展望後市，廣達經營團隊先前已定調，在北美四大雲端巨頭（CSP）資本支出維持強勁的帶動下，目前訂單能見度已直達2027年。公司預計今年AI伺服器營收將繳出「翻倍」成長的成績，並將於年底前將全球AI產能擴充一倍以上，以滿足市場龐大的拉貨需求。廣達今日股價出量且拉出長紅，終場收漲6.4%，收307元，成交量54410張。