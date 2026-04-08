越南新任國會於7日進行投票，選出共產黨總書記蘇林兼任國家主席，即國家元首。外媒指出，這種權力高度集中於一人的現象，在越南政壇實屬罕見。
根據英國廣播公司（BBC）報導，在今年1月的共產黨全國代表大會召開之後，擁有500個席位的國會於7日開議，並以495比0、全票一致通過選舉越共總書記蘇林（Tô Lâm）為2026年至2031年國家主席的決議，將在未來5年擁有執掌國家的雙重授權。這使蘇林成為越南近數十年來權力最大的領導人。
崛起之路：從公安部長到權力核心
蘇林在過去十年中，憑藉擔任極具權勢的公安部部長一職崛起。他執行了全國性的反腐敗行動，導致許多潛在的政敵因醜聞垮台或被清洗。
在2024年，時任時任國家主席武文賞（Vo Van Thuong）辭職以及越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）逝世後，蘇林曾暫時同時接掌越共總書記與國家主席2項職務。
不過越共傳統上偏好由國家最高4個、如今已擴大為5個重要職位共同分擔領導權，這套體制被稱為「五大支柱」。但如今傳統已被打破，蘇林獲得支持，確保未來五年的黨政雙首長地位。
「越版習近平」？
蘇林的集權引發了與中國的對比，中國國家主席習近平同樣將權力集中於己手。習近平於今年1月蘇林留任總書記時已致電祝賀，表示願與蘇林共同「發揚傳統友誼」。儘管越南民間存在歷史性的反華情緒，但兩共產黨之間的關係依然緊密。
新南威爾斯大學名譽教授泰勒（Carl Thayer）表示，與中國相比，越共中央委員會對總書記的制衡作用較強。「蘇林是『同輩中的首位』，但他仍須對19人組成的政治局負責，權力體系中仍存在平衡。」
未來的挑戰：宏大的經濟目標
報導指出，蘇林領導地位的真正考驗，在於他能否在全球經濟局勢動盪之際，達成其政府設定的宏大增長目標。
他已宣布一系列大刀闊斧的改革，旨在讓越南在未來20 年內進入中等偏上收入國家行列。蘇林還設定了年經濟成長率保持在 10% 以上的目標。
同時，他也持續推動前任開啟的「烈火熔爐」反貪運動，該行動至今已處分並罷免了數萬名官員。
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崛起之路：從公安部長到權力核心
蘇林在過去十年中，憑藉擔任極具權勢的公安部部長一職崛起。他執行了全國性的反腐敗行動，導致許多潛在的政敵因醜聞垮台或被清洗。
在2024年，時任時任國家主席武文賞（Vo Van Thuong）辭職以及越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）逝世後，蘇林曾暫時同時接掌越共總書記與國家主席2項職務。
不過越共傳統上偏好由國家最高4個、如今已擴大為5個重要職位共同分擔領導權，這套體制被稱為「五大支柱」。但如今傳統已被打破，蘇林獲得支持，確保未來五年的黨政雙首長地位。
「越版習近平」？
蘇林的集權引發了與中國的對比，中國國家主席習近平同樣將權力集中於己手。習近平於今年1月蘇林留任總書記時已致電祝賀，表示願與蘇林共同「發揚傳統友誼」。儘管越南民間存在歷史性的反華情緒，但兩共產黨之間的關係依然緊密。
新南威爾斯大學名譽教授泰勒（Carl Thayer）表示，與中國相比，越共中央委員會對總書記的制衡作用較強。「蘇林是『同輩中的首位』，但他仍須對19人組成的政治局負責，權力體系中仍存在平衡。」
未來的挑戰：宏大的經濟目標
報導指出，蘇林領導地位的真正考驗，在於他能否在全球經濟局勢動盪之際，達成其政府設定的宏大增長目標。
他已宣布一系列大刀闊斧的改革，旨在讓越南在未來20 年內進入中等偏上收入國家行列。蘇林還設定了年經濟成長率保持在 10% 以上的目標。
同時，他也持續推動前任開啟的「烈火熔爐」反貪運動，該行動至今已處分並罷免了數萬名官員。