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最小受害者僅8歲！松志彬性侵逾5年之久

狼師有「前科」卻能任教？制度漏洞成關鍵

受害人數掌握不清！王婉諭怒問盧秀燕：這就是妳守護孩子的態度嗎？

不只是單一事件！ 籲建立「兒少工作證」制度

任職於台中市某國小的棒球教練松志彬，日前被踢爆對逾80名學童伸出狼爪，台中地院依90項罪名判處3年半至8年半不等刑期，全案仍在上訴中。然而，台中市長盧秀燕受訪時卻稱「人數不是外界所想」，掀起輿論震怒。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，「這就是人禍」，盧秀燕市府的麻木怠惰，造就了松志彬的犯罪天堂，讓孩子們被困在煉獄之中無法逃脫。「教練叫你去教室擦藥。」王婉諭指出，涉案教練松志彬自2018年起，利用「擦藥」、「搬東西」、「檢查身體」等理由，將學童單獨帶至密閉空間，進行性侵與猥褻，再拿拍下的影片威脅他們不准開口，並且利用權勢威脅這些孩子，如果不聽話，就不讓他們上場。案件歷時超過5年，累計多達53名學童受害，年紀最小僅8歲。僅第一波起訴的判決書附表，就列了90筆犯罪事實、總共 34 部性影像，各罪宣告刑期加總超過464年。但真正的問題是，為什麼松志彬這樣的狼師，可以為所欲為？「松志彬不是第一次犯案。」王婉諭進一步揭露，早在2004年與2012年即曾涉及性犯罪，，得以在2018年順利進入校園任教。王婉諭指出，當時教育部查詢系統尚未與法務部資料整合，導致前科未被發現；然而2021年系統已完成升級，，讓問題持續擴大，「毫無疑問，這就是人禍。盧秀燕市府的麻木怠惰，造就了松志彬的犯罪天堂，讓孩子們被困在煉獄之中無法逃脫」。針對事件後續處理，王婉諭批評，相關單位反應遲緩，去年4月事發之後，教育局長蔣偉民在鏡頭前說「自請處分，簽呈已經送上去了」，結果，直到今年4月7日議會質詢時才發現，那份簽呈從來沒有被核定過。王婉諭續指，而且蔣偉民在備詢時說，。刑事調查和行政處分根本就不衝突，從事發至今已經一年多，教育局卻連受害人數有多少都搞錯。將近一整年，沒有核定、沒有駁回、教育局什麼處份都沒有，這讓她不禁怒問：「盧秀燕市長，這就是妳守護孩子的態度嗎？」「這個案子不是特例。」王婉諭強調，過去包括台南啟聰學校、桃園青溪國中棒球隊，監察院每隔幾年就寫一份糾正報告，裡面指出的問題幾乎一模一樣：，這就是為什麼，她一直在推動「兒少工作證」制度。王婉諭呼籲，此刻需要的是一套事前的把關機制，讓所有從事兒童相關工作的人，強制通過背景查核，確認沒有不適任紀錄，才能上工。，建立起完善的制度，才能阻止下一個悲劇發生。