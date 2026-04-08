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剛贏得民進黨台北市議員初選的朱政騏因涉共諜案，被民進黨火速開除黨籍，民進黨今（8）日召開中執會，正式撤銷朱政騏議員提名資格，並決議由另一位參選人、綠委王世堅子弟兵賴俊翰遞補。朱政騏涉共諜案遭起訴，民進黨台北市黨部主委張茂楠日前表示，經召開臨時執、評委會決議，開除黨籍、予以除名；朱政騏則強調，此事為家事糾紛，尊重黨部決定，不會脫黨參選。民進黨今召開中執會，發言人吳崢轉述，朱政騏日前通過台北市中山大同第四選區初選，但涉入共諜案遭到起訴，影響黨譽甚鉅，提交中執會處理，會中已經正式撤銷朱政騏議員提名資格，中執會也決議由另一位候選人賴俊翰遞補。此外，會中也討論桃園市議員參選人胡家智、張肇良、游吾和涉及司法案件，據指出，胡的案子因還未起訴、傳喚，也無羈押、起訴，基本上是繼續提名；張肇良跟游吾和部分，一審尚未判決，中執會做出附帶條件提名，維持提名決議，若登記前一審結果出來，就按照黨章處理，不予提名。另外，中常委陳茂松在會中質疑，台北市議員陳怡君已經被民進黨廉政會裁決停權兩年半，怎麼能參與中評會？民進黨主席賴清德則要求組織部依照規章處理，也就是除名。