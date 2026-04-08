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台股今（8）日表現強勢，終場指數大漲超過1500點，收在34,761.38點。其中股王信驊開盤不久便亮燈漲停，鎖死在12615元新天價，分析師看信驊股價，表示只要台股多頭格局持續，股價就會不斷上漲，但從籌碼面來看，由於信驊在外流通的股票籌碼相當小，加上前方也沒有壓力，因此預估股價漲到哪？「沒人知道」。信驊今日早盤就衝漲停，12615元新天價不僅刷新個股紀錄，更再度改寫台股上市公司史上最高價天花板。對此，啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，信驊股本小、營業利益率很高，營業利益率達50%以上，因為股本小僅3億多，但營收高，每個月營收8、9億元左右，信驊營收多、營業利益率高，加上股本小，造就他成為高股價的一檔個股。信驊現在每日成交量約兩、三百張，畢竟一張股票台幣高達一千萬元，好比「一間房子」，因此流通量很低，也就是說，信驊基本面很OK，但流通在外的籌碼非常小，且外資持股比例達2萬張，而發行股本3.7億，意味著流通在外的股票，扣掉外資只剩下1.7萬張，外資持股比例已經達到54%。因此，只要台股多頭格局持續，信驊股價就會持續漲，但天花板在哪？「沒人知道」，因為在外沒有流通籌碼，前方也沒有壓力，信驊完全脫離技術面，沒人知道他上漲的天花板在哪。不過，郭憲政認為，過去信驊股價在五、六千塊，市場也議論目標價會到1萬，現在在1萬2，下一個目標價就可能上看1萬5。至於接下來台股有哪些族群值得留意？他提到，低軌衛星、記憶體、矽光子光通訊，這三大塊將會一直延燒，也是今年主軸，郭憲政點名，記憶體模組廠十詮，光通訊的前鼎，現在股價才100塊，以及眾達-KY，賺贏華星光，也不輸聯鈞。此外，銅箔基板族群的聯茂，現在股價僅190多元，在CCL銅箔基板族群中就屬於低價股，也值得留意。郭憲政建議，投資人在同一個族群中，現在要找的就是股價在相對低基期，和領先股有一段距離的個股，這些個股會成為資金的避風港，所謂水往低處流，他說，這幾檔個股投資人都可以特別注意一下。