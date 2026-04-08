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美國與伊朗同意停火2週，帶動市場情緒轉趨樂觀，美元指數跌破99，亞洲主要貨幣兌美元齊揚，台股大漲1531點，外資大買超台股逾千億元，並匯入資金，新台幣兌美元今（8）日也爆量勁揚，並升破31.8元，一度來到31.73元，強升2.37角，終場收31.785元，還是大升了1.82角，創近1個月收盤新高價，光台北外匯經紀公司成交量就有17.27億美元。就國際匯市來看，美元指數跌破99，從99.06跌到98.69，目前在98.84。亞洲主要貨幣兌美元齊揚，其中日圓兌美元從159.61升至158.02，目前在158.27附近，而韓元兌美元也從1502升至1469.4，之後在1479.7盤整，離岸人民幣兌美元亦從6.8545升至6.8205，目前在6.8254附近。至於新台幣兌美元今日也爆量勁揚，由於美元走弱，加上外資大買台股逾千億元，帶動台股飆漲終場大漲1531點，新台幣兌美元升破31.8元，一度來到31.73元，強升2.37角，終場升幅稍有收斂，但還是大升了1.82角，收在31.785元，也創下3月12日以來收盤新高價。