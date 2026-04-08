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▲坂口杏里​​​​​​​曾以坂口良子之女活躍在日本演藝圈，然而在媽媽去世後卻把媽媽的遺產揮霍光光。（圖／IG@aaannnriiioofficial）

已故日本資深演員坂口良子的35歲女兒坂口杏里，曾以清純形象出道，然而在媽媽去世後，因為沉迷牛郎店耗盡遺產、轉戰成人產業及多次違法行為導致爭議不斷。近日她再度因涉嫌在東京八王子市超商偷竊三明治遭逮捕，今（8）日東京地檢立川支部宣布給予不起訴處分。然而，隨之曝光的近況卻更令人震驚，她目前正寄生於一名47歲男粉絲家中，更因健康狀況惡化，引發尿閉症狀，積尿1公升排不出而緊急送醫。坂口杏里於上月17日在東京八王子市的一家便利商店涉嫌偷竊一個三明治，被警方依竊盜罪嫌現行犯逮捕。她在3月底獲釋後，今日地檢正式裁定不起訴。這已是她繼過往兩次逮捕紀錄後的第三次涉案，雖免於牢獄之災，但不穩定的生活狀態已成為大眾關注焦點。根據日媒《NEWSポストセブン》報導，坂口杏里獲釋後生活極度拮据，目前借住在一名47歲男粉絲的家中。記者前往採訪時，坂口突然面露痛苦、直呼「膀胱好痛」，隨後被緊急送往綜合醫院。經醫師診斷發現，她患有嚴重的「尿閉」症狀，也就是明明有尿意卻排不出，體內積尿量竟高達1公升以上，若不及時處理恐引發腎功能障礙。醫護人員隨即為她安插導尿管救命。然而令人擔憂的是，坂口隨後竟聯繫記者表示「因為太痛了，我已經自己把導尿管拔掉了」，完全無視醫囑的行為，可以看出她的出身心狀態極度不穩定。坂口杏里目前寄居的吉田先生，自她出道初期便是支持者，此次更擔任她的身元保證人。坂口表示，是因為人生陷入無助才求助於他，兩人目前相處如同兄妹。但身邊友人透露，坂口近年來與人溝通困難，且疑似有「處方藥物依賴」的傾向，不僅重創她的身體，也影響了精神心理狀態。坂口杏里於2008年在演藝圈出道，初期以坂口良子之女的身分，活躍於藝能界及各類綜藝節目。然而，坂口良子在2013年去世，坂口杏里在揮霍完母親留下的遺產後，於2016年轉型成為AV女優，引發社會高度關注。目前她已從演藝圈隱退，以一般人的身分生活。看到昔日的最強星二代，如今淪落到居無定所、疾病纏身還因竊盜遭逮的地步，令許多民眾唏噓不已。