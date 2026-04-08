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▲7-11霜淇淋本月推出「藍莓起司」口味，原料使用奧地利產藍莓再結合丹麥的切達起司，口感柔和酸甜。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11思樂冰感光變色杯，拿到陽光下還會有酷洛米驚喜現身。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲購買指定冰品，集滿4點+169元就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」一個。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家五樣五好康4/10~4/14。（圖／全家提供）

即將迎接炙熱夏天，7-11霜淇淋、思樂冰找來「酷洛米KUROMI」主題聯名，自4月15日起至5月12日前，只要購買兩支霜淇淋就可免費獲得庫洛米書籤，還可集點加價購「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」，正好嚐鮮新口味藍莓起司霜淇淋。同時， 思樂冰也首次推出感光變色杯，拿到陽光下，就可以看到庫洛米驚喜現身。7-11霜淇淋、思樂冰聯名超人氣IP「酷洛米KUROMI」打造夢幻紫色系新品，霜淇淋本月推出「藍莓起司」口味，原料使用奧地利產藍莓再結合丹麥的切達起司，口感柔和酸甜；酷聖霜霜淇淋則主打「野莓馬卡龍」口味，以經典美式綜合莓果結合法式馬卡龍，打造微酸微甜、清新細膩的層次風味。思樂冰則是推出「紫色莓好思樂冰」，酸甜莓果香氣搭配感光變色杯，拿到陽光下還會有酷洛米驚喜現身4月15日起至5月12日前，購買雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋任2支即贈送一個「KUROMI書籤」，數量有限送完為止。活動期間內購買思樂冰、酷聖霜霜淇淋、雪淋霜霜淇淋，可參加集點活動，集滿4點+169元就可兌換限量「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」1個（共3款，隨機出貨），集滿5點免費兌換或2點+29元兌換「思樂冰特大杯任口味」、「雪淋霜任口味」或「酷聖霜任口味」任選1件。全家本週5日5好康自4月10日起開跑，全家門市有霜淇淋二支6元優惠，還有酷繽沙買一送一，並且眾多零食餅乾也有10元多一件、買一送一優惠。◾M&M’s指定系列10元多一件，6.1折（原價49元、特價30元）◾日清奶油三明治10元多一件，6.2折（原價45元、特價28元）◾杜老爺超級曠世奇派 萊姆葡萄雪糕買1送1，5折（原價55元、特價33元）◾農心安城湯麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾可口可樂纖維+買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾悅氏Light鹼性水買1送1，5折（原價20元、特價10元）◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）◾酷繽沙買1送1，5折（原價65元、特價33元）