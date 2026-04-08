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民進黨今（8）日召開中執會，兼任民進黨主席的總統賴清德表示，目前在立法院審議中的行政院國防特別預算條例草案，是經過國防部充分評估，並與美方審慎討論後，提出的專業規劃方案；他強調，唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平。民進黨下午召開中執會，賴清德在會中表示，本週五是《台灣關係法》立法47周年，繼上週，美國聯邦參議員跨黨派訪問團來台訪問，美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國家安全任務小組諾恩主席及班克斯參議員在本週也分別率團訪台，以具體行動展現美國國會對台灣長期且堅定的支持。賴清德指出，面對威權主義的威脅日益升高，在美國持續落實對台安全承諾的同時，台灣更必須積極展現自我防衛的決心。賴清德說，為了強化台灣自我防衛能力，政府正有序地提升國防支出，並提出8年1.25兆元的國防特別預算，希望建立有效的嚇阻力量。他說，目前在立法院審議中的行政院國防特別預算條例草案，是經過國防部充分評估，並與美方審慎討論後，提出的專業規劃方案，也獲得國內超過七成民意的支持。賴清德強調，和平無價、戰爭沒有贏家，「台灣提升國防，不是挑釁，而是為了守護習以為常的民主自由生活，唯有提升自我防衛實力，才能確保真正的和平」。「自助者人恆助之！」賴清德呼籲立法院，儘速通過不打折的國防特別預算條例，向國際社會，清楚傳遞台灣捍衛民主自由的決心，以及維護區域和平穩定的承諾。另外，賴清德也說，今年白沙屯媽祖往北港進香行程，將從4月12日深夜起駕，請進香路程可能經過的地方黨部、黨公職，能踴躍提供適當場所，並在沿途設置物資補給點，讓參與的香燈腳們能夠適時休憩歇腳，「在這個重要的盛事，讓我們一起祈求媽祖保佑台灣，國泰民安、風調雨順，也祝福在台灣的每一個人，永享民主自由的生活」。