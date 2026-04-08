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虎航日前航班發生旅客暴力事件，乘客疑因不滿服務過程中的肢體碰觸，當場掌摑正在執勤的空服員；兩人事後互告傷害，空服員另提起公然侮辱罪。虎航今日說明，嚴厲譴責不當暴力行為，感謝當日同機旅客的配合，以及社會大眾對此事件的關心。台灣虎航3日傳出暴力事件，據了解，航班IT753從日本福島返回桃園機場，當時空服員在執行客艙服務時不慎與張姓婦人發生輕微碰觸，雖立即致歉，但對方情緒未見緩和，張女仍情緒失控、徒手掌摑空服員，導致劉姓空服員右臉頰、頭部受傷，突發行為讓現場氣氛瞬間緊張，也引起其他乘客側目，航警獲報後將張女帶離。台灣虎航表示，航程中發生旅客情緒失控並掌摑執勤客艙組員事件，嚴重侵害員工尊嚴及人身安全之行為，予以最嚴厲的譴責。同時將將全力捍衛同仁法律上權益，並已委請律師協助當事同仁，以建立安全的職場環境。機組人員之執勤安全與飛航安全息息相關。台灣虎航表示，為維護全體同仁與旅客權益，對於在機內出現不理性行為的旅客，已列入拒載名單，並將針對旅客危害飛航安全部分追究相關法律責任。