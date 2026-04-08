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▲滅火器主唱楊大正（如圖）能演能唱，近年在音樂劇也能看見他的表演。今年7月全團要衝一波，登小巨蛋開唱。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲滅火器樂團今年喜事連連，鄭宇辰（左2）剛當爸了，樂團又申請到小巨蛋檔期，全團都很開心。左1為皮皮，右起為大正、柯光。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲滅火器登小巨蛋記者會，好友團玖壹壹健志（如圖）特別現身記者會祝福。（圖／記者嚴俊強攝影）

成軍26年的台灣樂團「滅火器」，今（8）日舉辦記者會正式宣布將首度登上台北小巨蛋開唱。主唱大正表示，這場演唱會是樂團與樂迷多年來的夢想，申請過程堪稱抗戰，在經歷多次失敗後，甚至可能是在神明的協助之下助攻，因為一拜完掌管表演藝術的戲神田都元帥後，竟然馬上收到檔期許可通知，讓大正起雞皮疙瘩。田都元帥是戲神，相傳祂出生時被拋棄在田邊，靠著螃蟹吐沫活了下來，為此，他的神像、或是戲曲演員的扮相，會在額頭、臉頰上畫有螃蟹圖騰，信徒也多不吃螃蟹以示敬畏和尊重。滅火器與鹿港「田都元帥」的緣分深厚，為了感念神明保佑，全團已經10年不吃螃蟹，並請了一尊分靈到高雄辦公室坐鎮。大正表示，這次申請到小巨蛋的過程充滿靈異巧合，「那天晚上我剛好要帶元帥分靈回廟裡，一邊祈求火球祭順利，一邊也希望小巨蛋能有好消息。」神奇的是，就在他剛把元帥安置好，轉頭同事就衝過來告知：「我們申請到了！」大正當場驚訝到全身起雞皮疙瘩，直言有一個信仰中心在，對他而言是極大的心理安慰。回顧申請過程，大正笑說已經記不清楚失敗了幾次，「大概有四、五次了吧，真的忘記了。」他表示，過去曾拿過備取三，去年則是備取一，最後都無疾而終，「我們不知道被拒絕的原因，後來猜想可能檔期是被國外的歐巴、韓國藝人搶走了。」在多次擦身而過後，團員們漸漸轉為佛系申請心態，心想有生之年能排到就好，甚至每次演出都當成最後一次在準備。沒想到這次終於獲得審議委員青睞，讓他們直呼感動：「每天都過得很精實、很亢奮！」為了小巨蛋，大正已報名健身房並展開飲控、戒酒計劃。至於歌迷最關心的嘉賓名單，大正則表示會發文徵求粉絲意見，但排除了找性感女優的選項，「我們不是那樣的啦！」他心中最夢幻的合作對象是前輩林強，「在我們成團初期，林強老師影響我們超級多。雖然他現在不唱歌了，但如果他能來放歌，對我們來說意義非凡。」除了攻蛋大喜，貝斯手宇辰也分享了升格人父的喜悅。女兒小栗子於3月30日出生，目前仍在保溫箱。宇辰笑說，小孩很聽話，直到他回台北顧老婆後才破水。團員們互相虧起小孩命名話題，鼓手柯光更幽默自嘲：「我還是個400多個月的大寶寶，請也打一面金牌給我。」滅火器樂團成立於2000年高雄，成員包括主唱楊大正、吉他手鄭宇辰、貝斯手陳敬元（皮皮）及鼓手柯光。代表作歌曲〈島嶼天光〉、〈晚安台灣〉、〈海上的人〉，於2020年獲第31屆金曲獎最佳樂團獎。