成軍26年的台灣樂團「滅火器」，今（8）日舉辦記者會正式宣布將首度登上台北小巨蛋開唱。主唱大正表示，這場演唱會是樂團與樂迷多年來的夢想，申請過程堪稱抗戰，在經歷多次失敗後，甚至可能是在神明的協助之下助攻，因為一拜完掌管表演藝術的戲神田都元帥後，竟然馬上收到檔期許可通知，讓大正起雞皮疙瘩。
神蹟顯靈！田都元帥保佑、大正起雞皮疙瘩
田都元帥是戲神，相傳祂出生時被拋棄在田邊，靠著螃蟹吐沫活了下來，為此，他的神像、或是戲曲演員的扮相，會在額頭、臉頰上畫有螃蟹圖騰，信徒也多不吃螃蟹以示敬畏和尊重。
滅火器與鹿港「田都元帥」的緣分深厚，為了感念神明保佑，全團已經10年不吃螃蟹，並請了一尊分靈到高雄辦公室坐鎮。大正表示，這次申請到小巨蛋的過程充滿靈異巧合，「那天晚上我剛好要帶元帥分靈回廟裡，一邊祈求火球祭順利，一邊也希望小巨蛋能有好消息。」
神奇的是，就在他剛把元帥安置好，轉頭同事就衝過來告知：「我們申請到了！」大正當場驚訝到全身起雞皮疙瘩，直言有一個信仰中心在，對他而言是極大的心理安慰。
敗給韓國歐巴5次！佛系申請終圓夢
回顧申請過程，大正笑說已經記不清楚失敗了幾次，「大概有四、五次了吧，真的忘記了。」他表示，過去曾拿過備取三，去年則是備取一，最後都無疾而終，「我們不知道被拒絕的原因，後來猜想可能檔期是被國外的歐巴、韓國藝人搶走了。」
在多次擦身而過後，團員們漸漸轉為佛系申請心態，心想有生之年能排到就好，甚至每次演出都當成最後一次在準備。沒想到這次終於獲得審議委員青睞，讓他們直呼感動：「每天都過得很精實、很亢奮！」
夢幻嘉賓想找前輩林強！先不找性感女優搞
為了小巨蛋，大正已報名健身房並展開飲控、戒酒計劃。至於歌迷最關心的嘉賓名單，大正則表示會發文徵求粉絲意見，但排除了找性感女優的選項，「我們不是那樣的啦！」
他心中最夢幻的合作對象是前輩林強，「在我們成團初期，林強老師影響我們超級多。雖然他現在不唱歌了，但如果他能來放歌，對我們來說意義非凡。」
雙喜臨門！宇辰升格人父 小栗子來報到
除了攻蛋大喜，貝斯手宇辰也分享了升格人父的喜悅。女兒小栗子於3月30日出生，目前仍在保溫箱。宇辰笑說，小孩很聽話，直到他回台北顧老婆後才破水。團員們互相虧起小孩命名話題，鼓手柯光更幽默自嘲：「我還是個400多個月的大寶寶，請也打一面金牌給我。」
滅火器樂團成立於2000年高雄，成員包括主唱楊大正、吉他手鄭宇辰、貝斯手陳敬元（皮皮）及鼓手柯光。代表作歌曲〈島嶼天光〉、〈晚安台灣〉、〈海上的人〉，於2020年獲第31屆金曲獎最佳樂團獎。
ON FIRE DAY 2026 滅火器台北小巨蛋演唱會售票
演出時間：2026 年 7 月 18 日 (六) 19:30
演出地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）
售票時間：2026 年 4 月 11 日 (六) 12:00
票價：NT$3,500 / $3,000 / $2,699 (一樓搖滾站席) / $2,400 / $2,000 / $1,600 / $800 / $400
售票系統：KKLIVE
注意事項：
＊黃3A、黃3J、黃3H、黃3B、黃3C 部分區域因靠近主舞台兩側及舞台硬體架設方式，視線將產生部分遮擋，請確認可接受之後再行購票。
＊為安全考量，活動演出時敬請各位觀眾遵守小巨蛋規範，二、三 樓觀眾勿站立跳動及跺腳，請以揮手或鼓掌取代跳動，謝謝配合。
＊搖滾區為依照序號順序排隊入場。整隊時間及方式將在演出日前於 KKLIVE、火氣音樂官方社群另行公告。
＊每人皆需購票、一人一票入場。另身高 110 公分以下兒童，不得進入 3 樓觀眾席，以維護其安全。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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田都元帥是戲神，相傳祂出生時被拋棄在田邊，靠著螃蟹吐沫活了下來，為此，他的神像、或是戲曲演員的扮相，會在額頭、臉頰上畫有螃蟹圖騰，信徒也多不吃螃蟹以示敬畏和尊重。
滅火器與鹿港「田都元帥」的緣分深厚，為了感念神明保佑，全團已經10年不吃螃蟹，並請了一尊分靈到高雄辦公室坐鎮。大正表示，這次申請到小巨蛋的過程充滿靈異巧合，「那天晚上我剛好要帶元帥分靈回廟裡，一邊祈求火球祭順利，一邊也希望小巨蛋能有好消息。」
神奇的是，就在他剛把元帥安置好，轉頭同事就衝過來告知：「我們申請到了！」大正當場驚訝到全身起雞皮疙瘩，直言有一個信仰中心在，對他而言是極大的心理安慰。
回顧申請過程，大正笑說已經記不清楚失敗了幾次，「大概有四、五次了吧，真的忘記了。」他表示，過去曾拿過備取三，去年則是備取一，最後都無疾而終，「我們不知道被拒絕的原因，後來猜想可能檔期是被國外的歐巴、韓國藝人搶走了。」
在多次擦身而過後，團員們漸漸轉為佛系申請心態，心想有生之年能排到就好，甚至每次演出都當成最後一次在準備。沒想到這次終於獲得審議委員青睞，讓他們直呼感動：「每天都過得很精實、很亢奮！」
夢幻嘉賓想找前輩林強！先不找性感女優搞
為了小巨蛋，大正已報名健身房並展開飲控、戒酒計劃。至於歌迷最關心的嘉賓名單，大正則表示會發文徵求粉絲意見，但排除了找性感女優的選項，「我們不是那樣的啦！」
他心中最夢幻的合作對象是前輩林強，「在我們成團初期，林強老師影響我們超級多。雖然他現在不唱歌了，但如果他能來放歌，對我們來說意義非凡。」
雙喜臨門！宇辰升格人父 小栗子來報到
除了攻蛋大喜，貝斯手宇辰也分享了升格人父的喜悅。女兒小栗子於3月30日出生，目前仍在保溫箱。宇辰笑說，小孩很聽話，直到他回台北顧老婆後才破水。團員們互相虧起小孩命名話題，鼓手柯光更幽默自嘲：「我還是個400多個月的大寶寶，請也打一面金牌給我。」
滅火器樂團成立於2000年高雄，成員包括主唱楊大正、吉他手鄭宇辰、貝斯手陳敬元（皮皮）及鼓手柯光。代表作歌曲〈島嶼天光〉、〈晚安台灣〉、〈海上的人〉，於2020年獲第31屆金曲獎最佳樂團獎。
演出時間：2026 年 7 月 18 日 (六) 19:30
演出地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路四段2號）
售票時間：2026 年 4 月 11 日 (六) 12:00
票價：NT$3,500 / $3,000 / $2,699 (一樓搖滾站席) / $2,400 / $2,000 / $1,600 / $800 / $400
售票系統：KKLIVE
注意事項：
＊黃3A、黃3J、黃3H、黃3B、黃3C 部分區域因靠近主舞台兩側及舞台硬體架設方式，視線將產生部分遮擋，請確認可接受之後再行購票。
＊為安全考量，活動演出時敬請各位觀眾遵守小巨蛋規範，二、三 樓觀眾勿站立跳動及跺腳，請以揮手或鼓掌取代跳動，謝謝配合。
＊搖滾區為依照序號順序排隊入場。整隊時間及方式將在演出日前於 KKLIVE、火氣音樂官方社群另行公告。
＊每人皆需購票、一人一票入場。另身高 110 公分以下兒童，不得進入 3 樓觀眾席，以維護其安全。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。