為了表彰台灣當代鄉土文學作家黃春明對文學貢獻，國立中央大學申請將2008年由鹿林天文台發現的「編號777018」小行星命名為「黃春明小行星」，國際天文學聯合會日前也正式批准通過；黃春明今（8）日出席頒贈儀式，直言自己「高興到說不出話來」，致詞時一度哽咽向天上的阿公喊話「我沒有變壞」。

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黃春明是台灣文學巨擘之一，作品以深刻描寫庶民生活與人性關懷聞名，長年耕耘鄉土文學，出身宜蘭的他以家鄉為背景，細膩呈現小人物的悲歡離合，代表作如《兒子的大玩偶》、《看海的日子》等，對台灣文學發展影響深遠，現年91歲的他仍持續在創作中。

▲黃春明長年耕耘鄉土文學，作品以深刻描寫庶民生活與人性關懷聞名。（圖／記者張志浩攝）
▲黃春明長年耕耘鄉土文學，作品以深刻描寫庶民生活與人性關懷聞名。（圖／記者張志浩攝）
而「編號777018」小行星則是2008年由鹿林天文台發現，位於火星與木星間之小行星帶，直徑約1.9公里，繞行太陽一圈時間約5.63年，距離太陽最近時約4.44億公里，從今天將正名為「黃春明小行星」，也是繼鍾理和、賴和、鍾肇政後，第四顆由台灣文學家命名的小行星。

鹿林天文台台長林宏欽也補充，全球發現的小行星數量已超過120萬顆，但實際「真正被命名」的小行星，全球只有2萬顆左右，因此能榮獲這項殊榮實屬不易。

▲黃春明（左）偕同妻子林美音（右）出席並接下小行星命名銘牌。（圖／記者張志浩攝）
▲黃春明（左）偕同妻子林美音（右）出席並接下小行星命名銘牌。（圖／記者張志浩攝）
能有小行星以自己命名，黃春明又驚又喜，無論上台、受訪都直言「高興到說不出話來」；並不斷向已經離開的阿公喊話，他分享，小時候自就很皮，曾有路人對阿公說「這孩子要顧好，以後不是大好就是大壞」。

進入學生時代，黃春明考上台北師範大學，不到一年就被退學，轉學到台南師範學校又被退學，最後才輾轉到屏東師範大學；原本險些變成路人口中的「壞孩子」，但黃春明靠著一支筆，成為台灣文學界不可或缺的人物，雖然阿公無法見證，但他只想對阿公說「我沒有變壞！」

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...