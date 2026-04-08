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黃春明是台灣文學巨擘之一，作品以深刻描寫庶民生活與人性關懷聞名，長年耕耘鄉土文學，出身宜蘭的他以家鄉為背景，細膩呈現小人物的悲歡離合，代表作如《兒子的大玩偶》、《看海的日子》等，對台灣文學發展影響深遠，現年91歲的他仍持續在創作中。 ▲黃春明長年耕耘鄉土文學，作品以深刻描寫庶民生活與人性關懷聞名。（圖／記者張志浩攝）



鹿林天文台台長林宏欽也補充，全球發現的小行星數量已超過120萬顆，但實際「真正被命名」的小行星，全球只有2萬顆左右，因此能榮獲這項殊榮實屬不易。



鹿林天文台台長林宏欽也補充，全球發現的小行星數量已超過120萬顆，但實際「真正被命名」的小行星，全球只有2萬顆左右，因此能榮獲這項殊榮實屬不易。 ▲黃春明（左）偕同妻子林美音（右）出席並接下小行星命名銘牌。（圖／記者張志浩攝）



進入學生時代，黃春明考上台北師範大學，不到一年就被退學，轉學到台南師範學校又被退學，最後才輾轉到屏東師範大學；原本險些變成路人口中的「壞孩子」，但黃春明靠著一支筆，成為台灣文學界不可或缺的人物，雖然阿公無法見證，但他只想對阿公說「我沒有變壞！」



進入學生時代，黃春明考上台北師範大學，不到一年就被退學，轉學到台南師範學校又被退學，最後才輾轉到屏東師範大學；原本險些變成路人口中的「壞孩子」，但黃春明靠著一支筆，成為台灣文學界不可或缺的人物，雖然阿公無法見證，但他只想對阿公說「我沒有變壞！」

為了表彰台灣當代鄉土文學作家黃春明對文學貢獻，國立中央大學申請將2008年由鹿林天文台發現的「編號777018」小行星命名為「黃春明小行星」，國際天文學聯合會日前也正式批准通過；黃春明今（8）日出席頒贈儀式，直言自己「高興到說不出話來」，致詞時一度哽咽向天上的阿公喊話「我沒有變壞」。