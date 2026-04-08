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▲今年度青花驕展店預計會再開2至3家店。（圖／記者張乃文攝）

青花驕與國立故宮博物院今年再度重磅推出「國寶驕饗宴」聯名企劃，即起至12月31日推出國寶驕饗宴雙人及4人套餐，且還可扭蛋。王品集團也表示，今年度青花驕展店預計會再開2至3家店。青花驕今年再度重磅推出「國寶驕饗宴」聯名企劃。即日起到12月31日，青花驕升級推出國寶驕饗宴雙人及4人套餐。另外，即日起到6月30日，更復刻故宮文物打造「驕饗 Select 扭蛋組」，凡來店消費聯名雙人或4人套餐, 即可扭蛋一次，有機會獲得迷你文物磁鐵或雙人套餐等贈菜。青花驕提到，在故宮套餐推出後，在清明連假期間的業績與去年同期也有營收成長。而今年度青花驕展店預計會再開2至3家店，盼能在各城市的顧客都可以更近距離、即時體驗到。不同於先前的故宮博物院合作套餐，今年推出「雙人故宮套餐」。青花驕說明，去年4人套餐在顧客桌面上呈現時，非常多「雙人顧客」盼能吃到故宮套餐，因此藉由客人的回饋，推出了雙人套餐讓更多消費者體驗。青花驕推出國寶驕饗宴套餐。「屠蘇酒香牛豚盛宴」雙人套餐與「屠蘇酒香牛三拼盛宴」4人套餐，融入象徵節慶迎新與宴飲祝福的屠蘇酒，增添濃郁肉香。餐點「驕饗宮格」將故宮三寶《肉形石》、《翠玉白菜》、《毛公鼎》化為餐桌展演，讓顧客感受「三寶入席」儀式感；4人套餐搭配「仙氣海宴」，一次吃盡海陸盛宴大滿足。還有故宮國寶文物毛公鼎設計「驕公鼎肩小排牛肉麵」。青花驕即日起至12月31日，品牌共15家門市將展出國寶文物與書畫，首波在台北光復南店、台北中山店、台北信義新光A11店、台中崇德店、台中公益店、高雄台鋁店等6間門市率先開展。