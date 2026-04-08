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朱宇謀是誰？前女友林倪安爆料渣男

朱宇謀遭指控愛約砲、PUA

朱宇謀渣男受害者超過10人

朱宇謀其他爭議

朱宇謀被爆渣男後回應

▲林倪安（如圖）日前公開指控前男友朱宇謀在交往期間劈腿數女。（圖／翻攝自林倪安Nian臉書）

▲朱宇謀曾在節目中作勢給小S看私處。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》YouTube）

男星朱宇謀（Wish）近日遭前女友、網紅林倪安「毀滅式爆料」，指控他私生活混亂、PUA、肢體暴力，震撼娛樂圈，今（8）日林倪安親上火線開記者會，透露受害女性超過十位，對此朱宇謀則透過律師強硬反擊，強調相關內容是「強烈造謠」，並已正式提告，《NOWNEWS今日新聞》為您整理朱宇謀爭議懶人包，帶您一次看懂整起風波。朱宇謀（Wish）曾為男團Gentleman成員，近年以通告、戲劇與音樂活動持續在演藝圈發展，曾參與《女人我最大》等節目，也演出BL劇《印象‧青春》，2021年推出個人EP《好運到》，近日遭前女友林倪安是愛約砲渣男，掀起全網關注。3月底，林倪安透過Threads爆料，自己與朱宇謀是認識20年的學長學妹，兩人從2025年8月至2026年3月期間交往，甚至一度同居，她原本以為是穩定關係，沒想到交往過程中卻接連遭遇精神壓力與身體傷害，最終決定公開站出來，希望透過自身經歷提醒其他女生，也希望讓更多可能的受害者不再沉默。今日，林倪安開記者會指出，朱宇謀私生活極度不檢點，稱男方隨身攜帶大量保險套，甚至口袋、包包與車內都能看到，還常常無故失聯、消失，頻繁出入飯店或他人住處，她更爆料，朱宇謀認為「女性保存期限只有一年」的觀念，因此每段感情都不會超過一年，暗示受害女性不只一人。除了感情不忠以外，林倪安也控訴，朱宇謀在交往期間經常對她PUA，還多次要求她否認兩人關係，理由竟是她「是有負評的網紅」，不願公開認愛，形容這段感情根本像被「精神控制」。最讓外界震驚的是，林倪安指控朱宇謀不只言語傷害，還曾對自己施暴，且朱宇謀要求她長期服用避孕藥，導致身體出現劇烈經痛，甚至曾經痛到暈倒，但男方態度依舊冷淡。林倪安表示，記者會結束後收到近10名女性私訊，對方身分包含女歌手、網紅、通告藝人與小模等，有人自稱曾被強拉進房間或車上，差點遭到侵犯。除了以上爆料外，網路上更傳出朱宇謀曾私訊人妻，提出想喝母乳的要求，表示「想知道是什麼味道」；不僅如此，他過去登上《小姐不熙娣》片段也被翻出，他曾背對鏡頭拉下褲子作勢把私處給小S看，讓主持人與現場來賓當場嚇壞。面對前任的毀滅式爆料，朱宇謀則透過經紀人與律師發聲，承認雙方曾交往，但強調是因不適合才和平分開，否認所有暴力、約砲與不當行為的指控；律師也強調，林倪安所提出的內容屬於「強烈造謠」，已正式提起刑事誹謗告訴，將透過法律途徑捍衛名譽。