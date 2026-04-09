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2026白沙屯媽祖進香重點資訊

▲2026白沙屯媽祖北港進香行程。（圖／白沙屯拱天宮臉書）

2026年白沙屯媽祖進香時程（國曆時間）

白沙屯拱天宮交通怎麼去

▲苗栗白沙屯拱天宮在「白沙屯」站下車即可抵達。（圖／臺灣鐵路 影音專區）

白沙屯拱天宮附近停車場

▲白沙屯拱天宮附近停車場眾多，有有4個免費停車場、1個私人停車空間，總計約700格可供使用。（圖／GoogleMaps）

白沙屯媽祖進香注意事項、常見問題

▲白沙屯拱天宮提醒，今（9）日放完頭旗之後，香燈腳也要吃早齋（上午茹素）三日。（圖／白沙屯拱天宮）

2026年白沙屯媽祖往北港進香進入倒數階段，報名人數已經突破46萬人！今（9）日是開放報名的最後一天，白沙屯拱天宮最後報名時間開放到晚間18時，目前也因為進香外套30萬件已經發放完畢，報名費減至500元，《NOWNEWS今日新聞》將在本文統整白沙屯媽祖進香報名注意事項、大眾交通、停車場等資訊！3 月 11 日（三）至 4 月 9 日（四），每天8:00-18:00。苗栗通霄白沙屯拱天宮服務台。500元（因報名踴躍，進香外套30萬件已發完，費用由700元減至500元，包含帽子、臂章、圍脖等基本裝備）。僅現場報名（可請人代理），需填寫報名表。4月9日（四）23點20分4月12日（日）23點55分4月16日（四），約中午11點前後抵達北港北辰派出所4月17日（五）00點10分4月20日（一）16點10分5月1日（五）00點35分。西部幹線鐵路乘、海線電聯車或莒光號、在「白沙屯」站下車在「通霄」或「後龍」站下車轉搭電聯車在「白沙屯」站下車「通霄」或「後龍」火車站前搭苗栗客運至「白東里」站北二高(國道三號)出通霄交流道接省道台1線往北新竹後龍方向至白沙屯北二高(國道三號)出竹南交流道接台 61線(西濱快速道路)至白沙屯白沙屯位於台1線與61號西濱快速道路交匯處指標123.7公里處。白沙屯拱天宮附近停車場眾多，有有4個免費停車場、1個私人停車空間，總計約700格可使用，最後一天報名人潮還不會像出發前那麼多，因此可以停放在白沙屯拱天宮停車場、白沙屯拱天宮第一停車場、第二停車場，還有鄰近的天德宮停車場則是免費停放。A：拱天宮規定不開放網路報名。信眾需於3月11日至4月9日前往白沙屯拱天宮服務台現場登記。(可委託他人協助代理報名)A：白沙屯拱天宮表示，今（9）日深夜23時20分就要放頭旗，白沙屯媽祖即將前往北港進香，放完頭旗之後，進香旗記得要犒軍三日，香燈腳也要吃早齋（上午茹素）三日。A：白沙屯媽祖徒步進香參與方式相當彈性，有報名香燈腳者多半會挑戰全程徒步，但沒報名也可以自由跟著媽祖婆同行，但要記得進香結束後找時間到白沙屯拱天宮一趟，向媽祖婆報平安。