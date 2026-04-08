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美國與伊朗達成兩週停火協議，雙方都自稱取得勝利，以色列總理納坦雅胡8日表態，支持美國總統川普的決定，但強調此次停火協議範圍並不涵蓋黎巴嫩。據CNN報導，納坦雅胡辦公室8日發表聲明，「以色列支持川普暫停對伊朗空襲兩週的決定」，但也提出兩項前提條件，「伊朗必須立即開放荷姆茲海峽，並停止對美國、以色列和該地區其他國家的一切襲擊」。聲明也特別指出，「為期兩週的停火協議不包括黎巴嫩」。以色列也支持美方致力確保伊朗不再對美以及伊朗周邊阿拉伯鄰國構成核武、飛彈與恐怖威脅的措施，並透露美國已告知以色列，將在後續談判中致力實現上述由美以及區域盟友共同設定的目標。報導指出，以色列的說法與巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）的聲明相違背，謝里夫曾居中協助促成美伊停火協議，他表示停火範圍涵蓋黎巴嫩及其他地區，並邀請各方代表團10日赴伊斯蘭馬巴德進行後續談判。伊朗也認為停火應包含黎巴嫩，不過川普也未提及黎巴嫩。黎巴嫩衛生部表示，週三凌晨該國南部西頓地區發生空襲，造成8人死亡，22人受傷。真主黨稱，昨天對黎巴嫩和以色列境內的以色列軍隊陣地發動了 52 次襲擊，今天迄今又發動了兩次襲擊。黎巴嫩衛生部週二表示，自戰爭爆發以來，至少有1530人喪生，其中包括130 兒童，另有數千人受傷。