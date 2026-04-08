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▲ 黃偉哲邀請大家來參加臺南運河百年戶外音樂祭。（圖／南市府提供）

▲ 台南女兒歌手吳汶芳現場演唱自己創作改編的「百年好河」，與黃偉哲一起邀請全國民眾走訪臺南。（圖／南市府提供）

今年適逢臺南運河通航百年，同時為迎接五一連假，臺南市政府推出「臺南運河百年-戶外音樂祭」，將於5月1日至5月2日晚間在環河街(廣八廣場及河樂廣場西側)，邀請本土天團玖壹壹等多位歌手及樂團熱力開唱。南市府今(8)日召開記者會，歌手吳汶芳現場演唱自己創作改編的「百年好河」，與市長黃偉哲一起邀請全國民眾走訪臺南，在音樂與水岸景致交織中，感受運河百年風華與城市魅力。黃偉哲表示，臺南近幾年陸續慶祝臺南400、建城300年，今年又要慶祝運河通航100年，身為市長非常榮幸能向全臺灣及臺南市民宣佈，全臺灣歷史最悠久的運河要過100歲生日。黃偉哲說，每個臺南人都有自己對運河的詮釋與記憶，市府不僅舉辦靜態的老照片展示，還有特色市集、光影展演，來回應老中青各世代不同的感受。這次戶外音樂祭卡司陣容堅強，邀請本土天團玖壹壹、人氣樂團理想混蛋、金曲臺語歌后李竺芯、新加坡創作歌手邱鋒澤等超過十組藝人接力演出，涵蓋流行、獨立、嘻哈等多元音樂風格。此外，「原子少年2」冠軍團F.F.O、人氣男團Saturnday、日本京都創作歌手山元聰、空靈系歌手柯泯薰、「花仙子」吳汶芳，以及嘻哈歌手阿跨面與樂團公館青少年等也將輪番登臺，為觀眾帶來連續兩晚精彩演出。活動並由藝人徐凱希與籃籃擔綱主持，炒熱現場氣氛。值得一提的是，歌手吳汶芳也於今日記者會現場演出，特別將過去拍攝臺南觀光影片的歌曲重新改編為運河版本，展現對臺南景致與人文的深刻情感，為活動提前暖身，獲得現場來賓熱烈回響。臺南市政府指出，近年市府積極推動運河環境改善與景觀再造，包括岸邊空間優化及光環境藝術導入，自4月1日啟動夜間光雕後，搭配遊船體驗與河岸步道，營造出光影交錯的迷人景致。夜晚時分，民眾可沿著運河散步或搭乘遊船，欣賞兩岸燈光與藝術裝置交織出的水岸風情，享受悠閒愜意的城市時光。除了音樂祭外，「臺南運河百年」系列活動也陸續展開，包括河畔市集「大員盛場」、運河百年紀念展「運河有影」，以及後續將推出的「運河100雙城好和」美食船班、國際龍舟錦標賽與「百年新人遊河」聯合婚禮等，活動內容橫跨文化、觀光與生活面向，預計一路熱鬧至年底。此外，「運河遊河BOT案碼頭」也預計於11月底啟用，進一步提升運河觀光發展能量。這次活動將結合音樂演出與水岸景觀，打造沉浸式體驗，無論親子同遊或好友聚會都超適合。演出時間5月1日晚上6點：理想混蛋、F.F.O、禾羽、山元聰、Saturnday、邱鋒澤 Feng Ze、主持人徐凱希。5月2日晚上6點：玖壹壹、李竺芯、吳汶芳、柯泯薰、阿跨面、公館青少年。誠摯邀請民眾把握五一連假造訪臺南，一邊品嚐在地美食，一邊感受運河畔的悠閒氛圍，在初夏夜晚留下難忘回憶。