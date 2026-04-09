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製藥公司美時化學宣布，旗下癌症新藥含lurbinectedin成分的贊必佳Zepzelca，已獲台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，與PD-L1抑制劑atezolizumab合併使用，作為成人廣泛期小細胞肺癌（ES-SCLC）一線維持治療。美時總經理Petar Vazharov表示，將推動Zepzelca在台健保給付申請。根據臨床三期試驗IMforte的正向結果，lurbinectedin與atezolizumab 合併使用，可顯著延緩疾病進展並延長ES-SCLC患者的存活期。相較於單獨使用 atezolizumab，整體存活期（OS）中位數由10.6個月提升至 13.2個月，無惡化存活期（PFS）則由2.1個月倍增至5.4個月。本次核准後，此合併療法可用於誘導治療後的一線維持治療，可進一步延長對初始治療有反應患者的疾病控制時間。美時表示，核准使Zepzelca成為台灣首個可與atezolizumab合併用於ES-SCLC維持治療的藥物。新適應症在既有二線治療基礎上，進一步拓展Zepzelca用於更前線治療。該適應症ES-SCLC病情發展快速，且治療選擇有限，因此，本次核准為ES-SCLC的治療帶來重要進展。美時指出，此合併療法已在包括美國在內的主要市場核准上市。歐洲方面，歐洲藥品管理局（EMA）人用藥品委員會（CHMP）已於2026年3月27日採納正面意見，建議核發 Zepzelca 的上市許可。Petar Vazharov表示：「此次核准使Zepzelca進一步拓展至第一線治療，是相當重要的進展，讓更多患者受惠於其臨床療效。我們亦將積極推動 Zepzelca 在台灣的健保給付申請，持續提升患者取得高品質治療的機會，並進一步改善患者的生活品質，落實公司提升病患照護的長期願景。」