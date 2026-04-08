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前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪近日接受媒體專訪，提及檢廉過去搜索住家時，帶走保險箱以及多達100本存摺，意外成為網友熱議焦點。不過，台北地檢署隨即澄清，實際扣押數量為72本，雙方說法出現明顯落差。對此，身為民眾黨創黨元老的朱蕙蓉調侃，這「近百本」的譁然鬧劇，有時候轉得過於頻繁，反而把原本該有的初心給轉糊塗了。朱蕙蓉分享，自己公司開了30幾年，早年做貿易與國外交易多半靠L/C（信用狀）往來，廠家貨款則開立支票。公司的進出明細，一筆一筆清清楚楚地印在存摺上。她也透露自己有個習慣，每換一本新存摺，就會在封面上編號，而手上最新的一本編號是「17」，算算看，平均每8個月就要刷滿一本存摺。朱蕙蓉進一步推敲，照這個邏輯，個人加上公司帳號，假設兩本並行，累積時間若也是30多年，光是這兩類，總量就可能突破45本。如果是一家5口，累積了30年，湊出近百本存摺，在邏輯上其實是極有可能的。只是大家平時不細想，或是習慣了數位化生活，忘了老一輩那種「有進有出、轉來轉去」的刷摺歲月。最後，朱蕙蓉更意有所指地表示，這「近百本」的譁然鬧劇，或許在某位帳務狂熱者的眼中，只是時光留下的痕跡罷了。只是啊，凡走過必留下痕跡的這東西跟存摺厚度無關，有時候轉得過於頻繁，反而把原本該有的初心給轉糊塗了而已。