蘇利文認為美台關係中最重要的一課，是實質重於象徵，「我認為裴洛西訪台的最終結果，是中國在軍事上日益蠶食、在多個層面持續施壓，這樣的結果，並未使台灣更安全或處境更好。」

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蘇利文：「我的判斷是，這次訪問確實是一種對台灣支持的象徵性表態，但它可能引發中國的強烈反應，最終讓台灣處境更糟，而非更好。」