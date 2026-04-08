《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，邀請美國前白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）進行深度對談，當主持人葛來儀（Bonnie Glaser）談及，在蘇利文任職期間，美中關係中涉及台灣最為緊張的時刻之一，就是美國聯邦眾院前議長裴洛西2022年訪問台灣，蘇利文也透露當時情況，他曾希望說服裴洛西不要訪台，但被拒絕了，蘇利文認為美台關係中最重要的一課，是實質重於象徵，「我認為裴洛西訪台的最終結果，是中國在軍事上日益蠶食、在多個層面持續施壓，這樣的結果，並未使台灣更安全或處境更好。」
蘇利文說，當時他們一行人奉時任總統拜登之命，包括時任美國副國務卿坎博（Kurt Campbell）、參謀首長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）等前往國會山莊，和裴洛西說明他們對她訪台的憂慮，蘇利文：「我的判斷是，這次訪問確實是一種對台灣支持的象徵性表態，但它可能引發中國的強烈反應，最終讓台灣處境更糟，而非更好。」但裴洛西直言她「不同意」，而後美中關係也到達新低點，最終爆發中方派間諜氣球到美國領土，拜登政府下令擊落的大型外交事件。
而蘇利文也被問到，怎麼看每任總統如何回覆台海衝突的問題？蘇利文回應，在拜登政府時期，因為拜登有著直來直往的「人格特質」，所以他多次明確表態，如果台灣遭受攻擊時，美國會出兵增援台灣。但目前川普政府，採用的是「模糊戰略」，即採用模糊表態讓中方更為警惕，但他也沒辦法肯定到底哪種說法比較好。想知道蘇利文怎麼看2027是否兩岸真的會發生大規模衝突？還有美中2026在貿易上的圍堵對抗，請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。
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而蘇利文也被問到，怎麼看每任總統如何回覆台海衝突的問題？蘇利文回應，在拜登政府時期，因為拜登有著直來直往的「人格特質」，所以他多次明確表態，如果台灣遭受攻擊時，美國會出兵增援台灣。但目前川普政府，採用的是「模糊戰略」，即採用模糊表態讓中方更為警惕，但他也沒辦法肯定到底哪種說法比較好。想知道蘇利文怎麼看2027是否兩岸真的會發生大規模衝突？還有美中2026在貿易上的圍堵對抗，請收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）最新一集節目。