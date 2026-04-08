中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（9）日各地晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨，類似天氣持續至下周一（4月13日），隨著降雨減少，各地高溫普遍達29至31度，大台北等局部地區上看35至36度；關島東南方則有熱帶擾動，最快周五（4月10日）可能增強為颱風「辛樂克」，但距離台灣遙遠，無直接影響。
濕涼轉悶熱 明起全台晴到多雲
黃恩鴻指出，鋒面影響告一段落，明天太平洋高壓接手主導天氣，在偏南風的影響下，台灣各地以晴到多雲為主，只有午後山區受「熱力作用」影響，會有零星短暫陣雨，類似環境會延續至下周一。
高溫狂飆36度 辛樂克颱風將生成
黃恩鴻說明，除了降雨減少，氣溫也顯著回升，明天至下周一，各地白天高溫都有29至31度，尤其是周四、周五，「北北基、宜蘭、花東、中南部近山區」，在中午因為太陽加熱影響，高溫有機會來到35至36度。
黃恩鴻提及，下波鋒面預計下周二接近，下周三通過，北台灣、宜蘭是降雨熱區；此外，關島東南方海面目前有熱帶擾動發展，氣象署預估周五前後，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至不排除增強為颱風「辛樂克」，路徑將朝西北轉北移動，距離台灣遙遠，不會有影響。
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黃恩鴻指出，鋒面影響告一段落，明天太平洋高壓接手主導天氣，在偏南風的影響下，台灣各地以晴到多雲為主，只有午後山區受「熱力作用」影響，會有零星短暫陣雨，類似環境會延續至下周一。
黃恩鴻說明，除了降雨減少，氣溫也顯著回升，明天至下周一，各地白天高溫都有29至31度，尤其是周四、周五，「北北基、宜蘭、花東、中南部近山區」，在中午因為太陽加熱影響，高溫有機會來到35至36度。
黃恩鴻提及，下波鋒面預計下周二接近，下周三通過，北台灣、宜蘭是降雨熱區；此外，關島東南方海面目前有熱帶擾動發展，氣象署預估周五前後，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至不排除增強為颱風「辛樂克」，路徑將朝西北轉北移動，距離台灣遙遠，不會有影響。