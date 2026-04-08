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濕涼轉悶熱 明起全台晴到多雲

▲氣象署指出，台灣從明天開始到下周一，都是晴到多雲、降雨機率低的好天氣。（圖／中央氣象署）

高溫狂飆36度 辛樂克颱風將生成

▲氣象署說明，全台將迎來一段悶熱的氣溫，各地白天高溫都有29至31度，甚至上看35度以上。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（9）日各地晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨，類似天氣持續至下周一（4月13日），；關島東南方則有熱帶擾動，但距離台灣遙遠，無直接影響。黃恩鴻指出，鋒面影響告一段落，明天太平洋高壓接手主導天氣，在偏南風的影響下，，類似環境會延續至下周一。黃恩鴻說明，除了降雨減少，氣溫也顯著回升，明天至下周一，各地白天高溫都有29至31度，黃恩鴻提及，下波鋒面預計下周二接近，下周三通過，北台灣、宜蘭是降雨熱區；此外，關島東南方海面目前有熱帶擾動發展，氣象署預估周五前後，有機會增強為熱帶性低氣壓，