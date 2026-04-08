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13：30－林倪安召開記者會

▲▼林倪安曬出朱宇謀對話，當中「討母乳」一詞引發熱議。（圖／林倪安提供）

16：30－朱宇謀發布律師函

16：50－林倪安律師再回應

▲林倪安（如圖）的律師強調女方遭遇均屬事實。（圖／記者吳翊緁攝影）

藝人朱宇謀今（8）日遭林倪安於記者會上指控施暴、劈腿約砲等，下午4時30分許，曬出507字律師聲明、硬起來提告，過沒多久，林倪安的律師又再度回應《NOWNEWS今日新聞》：「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。」其經紀人也發出最後通牒，若再持續說謊，不肯道歉，將讓更多受害者女星出面提告並召開記者會。林倪安指控朱宇謀言語指使、精神損耗及暴力，影響自己心理狀態與安全，還曾因朱宇謀要求，短時間內服用事後避孕藥，導致身體嚴重不適並就醫，甚至要求她整理家務，當一個隨傳隨到的地下女友，林倪安才清醒。林倪安同時公開與多名女性對話，直指朱宇謀多次不改言行，當中還見男方向某位女性詢問「你還有母乳嗎？」、「想知道是什麼味道」、「我不敢喝我姐的」，對話赤裸裸示人，讓人看了滿頭納悶，林倪安則心碎不已。朱宇謀針對林倪安提出之控訴回應「完全不是事實」，嚴重扭曲、斷章取義，並夾帶多項未經查證的言論，也否認酒駕、性侵、暴力行為等行為，後續將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。林倪安律師稍早回應，「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。」經紀人則斥責，朱宇謀若再持續說謊，不肯道歉，將讓更多受害者女星出面提告並召開記者會，一次說個明白。