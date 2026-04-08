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美國、伊朗及以色列在2月28日開打，迄今已打了近5週，中油3月期間也調漲4次油價。但主計總處今（8）日公布3月消費者物價指數（CPI）為1.20%，若扣除春節因素，創近5年新低；據主計總處計算公式，更說今年3月平均油價還比去年同期低，跌破外界眼鏡。中油從2月28日美伊戰爭開打以來，至今吸收超過新台幣90億元，即便大力吸收3月期間仍調漲4次油價，僅有一週凍漲，總計汽油3月每公升漲5.2元、柴油3月調漲4.4元。然而，主計總處今日公布3月CPI指數為1.20%，比2月下跌0.51%，若是去除春節因素，那麼就是近5年的新低點。其中的油料費也比去年下跌0.33%，水果下跌23.32%、蔬果下滑2.81%，讓整體CPI呈現低檔；若是除扣蔬果及能源的核心CPI則呈現1.94%，逼近2%「通膨警戒線」。對此，主計總處專門委員曹志弘說明，3月CPI上漲1.2%，與1月、2月的平均的1.23％相當。主要就是針對政府對於近期戰爭所引發的能源價格上漲，比起石油相應的機制下落，再加上近期天候穩定，水果產量增加，而且去年的基數相當高，所以價格跌了2成。他提到，政府有提出油價平穩機制、亞鄰最低價、美伊戰爭專案平穩機制，以及延長並擴大貨物稅的減徵補助，補充據主計總處的計算公式及權重，也就是每天價格分別計算，以95無鉛汽油為例，去年3月價格為30.77元，今年價格為30.64元，反而意外低於去年油價。他補充，韓國3月油料費較2月上漲10.6%，顯示台灣採取的穩定物價措施，有效減緩了國際油價上漲對CPI的衝擊。然而，曹志弘坦言，進入4月就會漸漸感受到油料費及進口物價的上漲壓力，預估4月油料費將會比3月上調1成，對CPI的直接影響至少有0.22個百分點。展望4月CPI，他表示，隨著國際能源價格大漲，再加上3月以新台幣計價的進口物價達到4.83%，是38個月以來最大漲幅，這通常都會遞延1到2季影響到國內CPI，預估4月的CPI會明顯大於3月，但孩又很大機會落在2%以內。至於因為上游缺料導致塑膠袋陷入缺貨、價漲是否墊高4月外食費？他表示，塑膠袋歸屬於CPI的清潔用具，在民生消費用品比率不高，不會對CPI產生重大影響。另外，天然氣價格及電價是否有可能推升4月物價？他表示，今年3月電價費率審議會決議凍漲電價，因此不會影響CPI；4月天然氣價個在民生凍漲，工業天然氣調漲5%，影響有限；大漲4成的電力部門又因為電價凍漲，等於台電吸收，因此不會影響到民生物價。