我是廣告 請繼續往下閱讀

▲備受矚目的「2026中友歌王爭霸戰」，將於4月18日舉辦複賽，本次比賽吸引逾千人報名參加。（圖／中友提供）

中台灣百貨母親節檔期戰火引爆！台中市中友百貨將於4月16日起開打，全館祭出滿千送百、超級品牌日加碼贈以及三波會員獨享禮、刷卡再加碼等優惠，透過有感回饋與豐富體驗吸客，要讓消費者在購物之餘，與家人共度歡樂的節慶時光。中友百貨母親節檔期歡樂又多彩，其了有感購物回饋外，最讓顧客期待的是中友兒童劇場，主打消費滿額免費贈票。今年特別與入選「台灣TOP演藝團隊」的米特動物樂園合作，推出全新劇碼「薩克歷險記 森林動物派對」親子音樂劇。中友表示，這場結合薩克斯風、打擊樂與戲劇的跨界演出，引導孩子在歡笑中學習勇氣與合作。活動期間，凡當日累積消費滿3,000元即可免費兌換演出票券一張。值得一提的是，活動結合公益，中友百貨將售票收入10%捐贈財團法人罕見疾病基金會，並邀請30位基金會孩童入場觀劇，讓這場親子音樂劇更具意義。中友百貨店長陳俊華表示，母親節檔期是百貨兵家必爭，除了促銷活動之外，中友百貨於1997年起每年舉辦親子劇場，累積觀看顧客超過8萬人，許多小時候在中友兒童劇場觀劇的顧客，現在已為人父母，也帶著自己的小孩回店觀賞，中友百貨不僅是購物場域，更是家庭共享藝文的空間。不僅有靜態藝文，動態娛樂同樣吸睛。備受矚目的「2026中友歌王爭霸戰」，將於4月18日舉辦複賽。本次比賽吸引逾千人報名參加，決賽將於母親節週末的5月9日火熱登場，特別邀請到實力派歌手艾薇與鄭可強擔任評審，總獎值達到30萬元。包括親子劇場以及中友歌王爭霸戰活動，預估可帶來超過6000人次入店。陳俊華表示：中友百貨除了劇場贈票之外，也兼顧了消費者在乎的「實質回饋」，本次檔期主打『滿千贈點』，包含化妝品滿2,000元贈400點、全館滿3,000元贈600點、名品與大家電滿5,000元贈1,000點，以及指定專櫃滿10,000元贈1,000點，可謂超值回饋一次到位，。同時，針對務實型客群，推出三波會員獨享的「抗通膨實用大禮包」，精選西華平底不沾鍋、得意的一天葡萄籽油與Dalli機能洗衣膠囊等高實用性的家庭日常所需，讓一般家庭都能輕鬆達標、享受實質回饋。針對計畫性採購，4月16日至4月19日首四日「超級品牌日」，更祭出化妝品單筆滿6,000元加贈200點、大家電滿30,000元贈800點的疊加優惠。呼應4月22日世界地球日，中友百貨亦推出綠色消費加碼活動，購買指定節能家電或綠色品牌滿額即贈點數，並結合APP兌換森形埔里農莊有機蔬菜，鼓勵消費者在節慶送禮之餘，也能實踐永續生活。針對母親節聚餐需求，5月8日至5月10日推出主題餐廳滿額贈點活動，結合餐飲優惠，強化家庭聚會情境。同時，館內亦規劃不同世代母親的送禮提案，從質感家電、美妝保養到潮流選品，滿足多元族群需求。此外，4月24日至5月13日於C棟13F國際大廳登場的「寶島好味作伙呷－寶島＋金門美食物產展」，匯集多家在地人氣品牌，呈現台灣與金門特色風味，為檔期增添豐富的飲食體驗。中友百貨表示，今年母親節不再只是單一的購物促銷，而是透過親子劇場、生活提案與多元活動，打造結合「回饋」與「體驗」的全方位節慶內容，期望在競爭激烈的百貨檔期中，以更具溫度與記憶點的方式，深化與顧客之間的連結。