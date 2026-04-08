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▲李㼈（中）、李紫嫣（右）父女為了「2026收容人戒菸就贏比賽」來到法務部推廣。左為董氏基金會董事長張博雅。（圖／記者劉松霖攝）

▲藝人李㼈（左一）、衛生福利部次長莊仁祥（左二）、法務部政務次長黃謀信（右二）、李㼈女兒李紫嫣（右一）。（圖／法務部提供）

藝人李㼈的22歲女兒李紫嫣因外型姣好被譽為「最美星二代」，今天下午她與父親一同現身法務部，以李㼈自身克服菸癮的故事為例，鼓勵收容人參賽戒菸，並於現場教導「戒菸四招」。法務部從2010年開始辦理「收容人戒菸就贏比賽」，提供戒菸獎金與各項獎勵措施，積極鼓勵收容人戒菸，至今直接幫助8300組收容人成功戒菸。今年再與國民健康署、董氏基金會共同舉辦「2026收容人戒菸就贏比賽」，成功戒菸組除了有機會抽中獎金8萬元8組外，法務部為收容人再加碼，還可抽「法務部收容人專屬成功戒菸特別獎」的3萬元（1組）及6千元（6組）等獎項。李㼈則是2010年報名戒菸成功的「學長」，他的菸齡長達27年、曾經每天抽2包，今天在記者會中表示，戒菸是讓自己自由、讓家人感受你愛他們最簡單的方法，戒菸的前兩週最困難，他自己曾做惡夢被嚇醒，但熬到第三週之後就峰迴路轉、神清氣爽，第四週則感到海闊天空、一片光明；他戒菸後感覺身體明顯變得硬朗，而且發現原來抽菸的人這麼臭。李紫嫣則說，從小看著爸爸因為戒菸、在路上會被不認識的阿姨突然稱讚，她藉此鼓勵4萬名還在吸菸的收容人「要相信自己、我可以」、「現在報名戒菸，是送給媽媽及家人最棒的母親節禮物」。李紫嫣說，所謂的「戒菸四招」不受場地限制就可以輕鬆做到，包括深呼吸15次、喝一杯冷水、用力伸展身體、刷牙或洗臉，都有助於擊退菸魔。法務部政務次長黃謀信表示，法務部自2010年起主動舉辦「收容人戒菸就贏比賽」，並積極提供各項戒菸獎勵措施，2022年入監前吸菸率94％、入監後吸菸率83％，直至2025年底最新資料顯示，入監前吸菸率83％、入監後吸菸率降至71％，戒菸就贏比賽已直接幫助8300收容人成功戒菸，不僅增進整體收容人健康，更減少收容人家庭負擔。今年法務部仍持續增設收容人專屬的成功戒菸獎金獎勵機制，希能藉此讓收容人找回健康自主權，不再受菸品控制，也讓家人感受到正向轉變。董氏基金會董事長張博雅表示，每個人都需要、都喜歡被鼓勵，「戒菸就贏比賽」是WHO唯一曾支持的全球戒菸計畫，是公認最歡樂、可以一次協助最多人戒菸的活動〪在法務部及衛生福利部的全力支持下，兩年一次的戒菸就贏比賽，直接鼓勵了許多想要減輕家人負擔、或希望媽媽放心的收容人下定決心戒菸。感謝「寶佳公益善基金會」、「許明傳社會福利公益信託」捐助，所有報名「2026戒菸就贏比賽」且成功戒菸的收容人，除了有機會抽中全國戒菸成功獎金8萬元8組外，幫法務部再加碼，收容人還可抽「法務部收容人專屬成功戒菸特別獎」的3萬元（1組）及6千元（6組）等獎項。衛生福利部次長莊仁祥表示，戒菸的好處是很立即的，停止吸菸20分鐘，心跳就會下降復原；停止吸菸12小時，血液中一氧化碳濃度就會降至正常值；停止吸菸2到12週，增加血液循環與肺部功能；停止吸菸1到9個月，咳嗽與急促呼吸情形症狀會獲得顯著改善；停止吸菸5到15年，中風機率降低至與非吸菸者一樣。菸品是藥物濫用的「入門藥」，我們鼓勵收容人遠離毒品就從報名「2026戒菸就贏比賽」開始。矯正署署長林憲銘指出，為鼓勵收容人戒菸，同時保障拒絕二手菸的健康權，16年來法務部積極舉辦「戒菸就贏比賽」已經第8屆，持續提供各項措施獎勵收容人參與戒菸比賽，例如：讓參賽的收容人集中於無菸工場、移居禁菸房、增加參賽者探監次數與記點獎勵等方法，迄今收容人吸菸率下降超過一成，約有4萬名收容人吸菸，今年有信心直接幫助超過888組人報名戒菸。