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陸軍203旅爆出上校旅長宋蔚達派遣80官兵參與廟會遶境活動，還收受廟方「走路工」錢，但疑似幹部將差額「吃錢」傳聞，引爆陸軍高層將旅長調職。對此，陸軍駁斥撤換幹部職務，但坦言執行上有確實需要精進之處，未來亦會實務檢討未來執行相關任務規範。《鉅聞天下新聞網》今報導指出，台南佳里區金唐殿舉辦的宮廟繞境「百足蜈蚣陣」缺乏人力，尋求203旅協助，203旅也考量宮廟在協助國軍後備動員同意派兵，只是該單位是新訓旅，人力本就不足，仍要求每天80人參加4天舉辦的遶境活動。報導也指出，廟方給予「走路工」錢，共計64萬元的誤餐跟慰問金，但卻和大專院校學生金額有差額，遭官兵質疑幹部差額「吃錢」，因此在網路爆料。陸軍政戰主任樓偉傑對《NOWNEWS今日新聞》澄清，並不是因為此事撤換上校旅長宋蔚達，而是因為「任滿」而調到一個重要的部門，「絕對不是因為犯錯而被調到冷衙門」。樓偉傑也坦言，過去會和地方建立良善互動，但不能影響自身任務，行有餘力再幫忙，但這次時間和人數太長太多，應該要好好評估人數，同時執行也應該有更細節的做法能達到三贏。樓偉傑也說，相關的「走路工」錢軍方本就不能拿，可以透過軍友社勞軍，但不能自己收下，這有嚴謹的行政程序，目前已經將錢全數退還廟方。陸軍司令部表示，報導內容與事實不符。本案在執行上確有需要精進之處，本軍亦務實檢討未來執行相關任務之規範，並未針對此事件撤換相關幹部職務。