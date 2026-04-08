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悠遊聯名卡市場再添新夥伴，為民眾帶來更完整的支付選擇！瞄準民眾日常搭車、通勤與生活消費的需求，悠遊卡公司攜手元大銀行推出元大悠遊聯名卡，自4月8日起至8月31日前，民眾持元大悠遊聯名卡完成悠遊卡自動加值並至元大官網登錄，可享10%回饋，另外，持聯名卡完成一般滿額消費，還有機會將iPhone 17等多項豪禮帶回家！悠遊卡公司表示，適逢悠遊聯名卡發行20週年，自2006年推出悠遊聯名卡以來，累計發卡量已突破5800萬張，深受民眾肯定，此次攜手元大銀行推出悠遊聯名卡，鎖定民眾日常通勤與生活消費需求，結合信用卡支付與悠遊卡功能，打造更便利且多元的支付體驗，讓習慣使用悠遊聯名卡的持卡人在銀行選擇上更具彈性，全面提升生活便利體驗，同時也進一步擴大悠遊聯名卡的合作版圖。活動期間自4月8日起至8月31日止，民眾持元大悠遊聯名卡完成悠遊卡自動加值並至元大銀行官網登錄，可享元大銀行10%刷卡金回饋，每戶回饋上限100元。慶祝首張元大悠遊聯名卡誕生，好康加碼送，持記名之元大悠遊聯名卡且尚未動用自動加值功能之持卡人，於消費時動用自動加值享10%刷卡金回饋，每卡限1次，限量3萬卡，兩項優惠活動累加後最高可享20%回饋。此外，活動期間內，信用卡一般消費單筆滿1000元並設定元大帳戶扣繳信用卡帳單，即可獲得一次抽獎機會，消費越多，中獎機會越大，有機會將iPhone 17等多項豪禮帶回家。悠遊卡公司指出，目前已與21家銀行合作發行悠遊聯名卡，包含玉山銀行、台新銀行、台北富邦、星展銀行、永豐銀行、中國信託、遠東商銀、聯邦銀行、國泰世華、上海商銀、新光銀行、兆豐國際商銀、凱基銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、合作金庫、台中銀行、臺灣企銀、安泰銀行以及今年新加入的元大銀行。悠遊卡公司強調，未來將持續拓展合作版圖，攜手各銀行深化支付應用場景，為民眾打造更完善且便利的智慧生活支付體驗。