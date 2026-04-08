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國民黨主席鄭麗文今（8）日前往南京中山陵謁陵，在走下392階台階後於「博愛」牌樓前發表談話，談及國父孫中山逝世的歷史時情緒激動，幾度哽咽落淚，也感嘆1925年孫中山先生辭世時，中國有30萬民眾湧上街頭送殯，高喊打倒帝國主義與軍閥，哀悼中山之死是天經地義且光明正大的；然而當時的台灣正處於日本殖民統治之下，民眾想祭祀國父卻必須想方設法、躲躲藏藏，隨時面臨日本警察的壓制與迫害，這種對比讓她感觸極深。對此，前立委邱毅在臉書發文，稱讚鄭麗文的演講令人動容。邱毅表示，這短短幾分鐘的談話，引起兩岸人民強烈的共鳴，鄭麗文特別提到即便在日治時期的艱難環境下，蔣渭水等人依然想方設法追悼孫中山，展現了台灣人民對國父的深情。他認為，鄭麗文在演講中展現了不忘本、念舊情的特質，特別提及自己在2005年加入國民黨並參與「連胡會」的往事，顯示她對連戰當年的提攜之恩銘記在心，這場演講也為此次行程增添了許多情感重量。鄭麗文此次的「和平之旅」被許多人譽為「第二次的破冰之旅」。邱毅認為，鄭麗文在中山陵的表現，不僅成功串聯起兩岸共同的歷史情感，更彰顯她傳承當年破冰精神的決心。透過回顧歷史與感念前輩，這場謁陵行程不僅是一次對創黨總理的致敬，更是鄭麗文和平之旅的第一個重點。