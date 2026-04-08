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針對中華足協（CTFA）與運動部昨日對女足國家隊選手連署訴求的說明，台灣女足球員工會今（8）日再度發出嚴正聲明，提出4大訴求，強力要求相關單位在4月底前完成教練團檢討作為，並正告官方切莫對發聲選手進行「秋後算帳」。工會痛批，若行政程序繼續拖延，無異於假調查之名讓女足國家隊空轉的「陽謀」。女足工會指出，眼見9月亞運與年底世界盃跨洲附加賽在即，各國都在4月份國際比賽日積極備戰，台灣女足卻面臨空轉。對於協會提出需「30天」進行檢討，工會直言這將導致選手青春被虛度。工會於今日聲明中明確要求，教練團的檢討必須在兩周內完成，最遲不應超過4月底，目標應鎖定在確保6月份國際比賽日能順利安排賽程。工會警示，若無法在期限內完成，將錯失寶貴的備戰機會，這是對國家代表隊極度不負責任的行為。針對運動員發聲後往往面臨不友善對待的體育圈文化，工會特別強調，運動部與中華足協切莫針對具名參與連署的選手進行任何形式的秋後算帳，或以行政之名對其施加不利作為。此外，工會也揭露了女足代表隊長期的結構性問題，包括代表隊缺乏專職球隊管理，導致資訊傳達混亂、媒體素材分享不透明；國訓專案經費使用狀況不明； 調查發現，足協自去年10月至今仍積欠多數球員交通費、集訓費及代墊款，甚至連職員、防護員的薪資也被無限期拖延。今日女足球員工會4大補充訴求摘要：📍限期完成檢討： 關於教練(團)檢討作為應於兩周內完成，至遲不應超過四月份，並至少以六月份國際比賽日安排賽程為目標。📍嚴禁秋後算帳：請運動部與中華足協切莫針對相關發聲選手進行任何形式之秋後算帳做法📍專業配置與透明化：女足代表隊應配置專職的球隊管理、強化宣傳與媒體素材分享，並透明化國訓專案經費使用狀況。📍落實監督與還款： 請運動部依法落實對協會之財務監督稽核，並協助釐清自前屆亞洲盃起、以及去年十月至今足協積欠包含球員、職員之交通費、薪資、代墊款狀況，並確認預計還款規劃工會最後重申，歷史證明「以拖待變」無法解決問題，運動部作為主管機關，不應再讓球員的哀號聲成為測試協會失能的「礦坑金絲雀」。工會呼籲相關單位拿出實際行動，而非僅以行政程序敷衍，真正還給球員一個專業的國家隊環境。