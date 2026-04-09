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▲柯震東（左）飾演三太子（王柏傑 飾）的乩身，該劇目前攻佔平台熱播冠軍。（圖／Netflix）

柯震東、王柏傑主演的台劇《乩身》播出後引來廣大迴響，8集劇情緊湊，也顛覆大眾對傳統宮廟的印象，其中飾演柯震東床伴「美娜」的李亦捷，特別接受《NOWNEWS今日新聞》訪問，對於許多網友敲碗第二季，李亦捷說假如真的有第二季，比起感情線，反而希望能加入柯震東辦案的行列，甚至如果能被選中成為乩身一定也非常酷，光想到就很興奮，而對於第二季，官方目前尚未透露相關消息。李亦捷在第一集中登場，她是柯震東飾演的「韓杰」的床伴，只有肉體關係卻沒有感情線，被問到假如有第二季，會不會希望角色能勇敢向所愛之人告白等劇情，李亦捷說，如果有第二季，反而會希望能加入辦案的行列，還誇獎柯震東與飾演刑警的楊銘威在表演上非常專業。李亦捷還給了一個很棒的想法，「我覺得美娜的個性不是那種會去製造麻煩的人，她更傾向於『默默守護』。當然，如果美娜也有機會被選中成為乩身，那一定會非常帥氣！光是想像那個畫面就覺得很興奮。」事實上，在結局時出現一名男子拿著地獄符，召喚出一隻著火的怪獸，要它去殺人，柯震東也在Threads上回應李李仁的觀後感，「哥要不要……請他們….有第二季….然後…..一起…..加入」，李李仁還回他，「好啊！如果有機會，是我的榮幸」，替第二季埋下伏筆。