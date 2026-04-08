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美國與伊朗達成兩週停火協議，雙方都自稱取得勝利，伊朗同意立即開放荷姆茲海峽，並送出10項和平方案。據悉，除了巴基斯坦，中國在最後一刻介入，促成伊朗點頭停火。歐洲多國也都做出回應。美聯社引述2位匿名官員指出，中國作為伊朗最大貿易夥伴，一直與德黑蘭保持聯繫，鼓勵德黑蘭尋求達成停火協議，最終促成伊朗同意停火談判。北京與巴基斯坦、土耳其、埃及等中間人合作，發揮影響力。紐約時報也引述3名伊朗官員說法，指在巴基斯坦的外交努力後，中國在最後一刻介入，促成伊朗接受巴基斯坦的兩週停火提議，在外界擔憂關鍵基礎設施受損會造成的經濟破壞下，北京要求伊朗展現彈性、緩和緊張。據法新社報導，在被問及北京是否參與推動重要盟友伊朗就停火進行談判，美國總統川普表示，「我聽說是的」，相信中國幫助促成了伊朗的停火談判。中國駐華府大使館發言人劉鵬宇向CNN回應，自衝突開始以來，中國「一直在努力促成停火併結束衝突」，中國歡迎一切有利於和平的努力。我們希望有關各方抓住和平機遇，通過對話彌合分歧，早日結束衝突。對於美伊達成停火，國際社會也陸續做出反應。阿曼外長稱世界已經從災難恢復過來，將繼續支持下一階段的談判；伊拉克外交部表示，這有助於緩解緊張局勢，增加局勢降級的機會；埃及稱停火是朝著緩和局勢和遏制地區緊張邁出的積極一步。德國總理梅爾茨、英國首相施凱爾在內的歐洲領導人對停火協議表示歡迎。施凱爾表示，我們必須與我們的伙伴一道，盡一切努力支持和維護這項停火協議，使其成為一項長久協議，並重新開放荷姆茲海峽。澳洲總理艾班尼斯稱這是積極消息，希望能促成局勢永久緩和，並結束衝突。日本首相高市早苗8日與伊朗總統裴澤斯基安進行了約25分鐘的電話會談。她在會後表示，日方美伊雙方的聲明視為積極進展，最重要的是未來必須確保包含荷莫茲海峽在內的航行安全，並實際推動局勢降溫。日方期待雙方藉此機會達成最終的和平協議。一直對戰爭持批評態度的教宗良十四世，也稱停戰是希望的象徵，「只有重返談判桌，戰爭才能結束。我敦促在這一敏感的外交工作時期，各方應以祈禱為伴，希望開放對話能夠成為解決世界各地其他衝突局勢的途徑」。