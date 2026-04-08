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▲金梁夏（如圖）在節目中回應自己當年賺的錢不是被JYP獨吞。（圖／翻攝自韓網）

韓國演藝圈雙胞胎童星組合「梁玄梁夏」由JYP娛樂一手打造，年僅12歲的他們在2000年憑可愛外型與精湛舞技爆紅，堪稱韓流初代童星代表之一，當年賺了高達20億韓幣（約新台幣4684萬元）的收入，不過近日弟弟金梁夏登上節目《炳鎮哥》時，透露這筆鉅款在父親過世後「整筆消失」，當時外界都認為是被JYP獨吞，為此他現場澄清絕非JYP所為。金梁夏在節目中回憶，當年兄弟倆爆紅後，收入其實有先平均分配，分別存進兩人的個人帳戶中，不過當時年紀還小，因此收入都由父親領出並親自保管，基於對父親的信任，加上父親個性相當嚴厲，從未主動過問這筆鉅款的去向。真正的轉折發生在金梁夏服役期間，當時父親因為心肌梗塞猝逝，事發太突然也沒留下關於這筆錢的交代，再加上父親是唯一知道20億韓幣流向的人，因此這筆錢也隨著他的離世，成為了世界未解謎團。值得一提的是，梁玄梁夏當年被傳收入不在自己手上，大家總把矛頭指向公司製作人朴軫永（JYP），甚至認為20億就是JYP吞走的，使他就這樣背黑鍋背了許多年，為此金梁夏這次則親自出面替JYP平反，強調當年與公司是其「五五對分」，也就是公司與藝人各拿一半，絕不會是公司把錢吞走的。金梁夏也在節目中向朴軫永表達感謝，直言自己與哥哥能夠年紀輕輕就站上舞台、成為家喻戶曉的雙胞胎童星，都是因為JYP給了他們機會，他強調，錢並不是被公司吞掉，而是確實有進到兄弟倆的帳戶，只是後續由父親提領保管，才在多年後因父親驟逝而失去下落，消息曝光後，讓不少網友驚呼「原來誤會JYP這麼多年」、「終於還他清白」。