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▲台灣國際造船公司與高雄科技大學續簽為期5年的產學合作意向書(MOU)，是由台灣國際造船公司董事長陳政宏(左)與高雄科技大學校長吳忠信(右)代表簽署。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏致詞。(圖／台灣國際造船公司提供)

▲台灣國際造船公司董事長陳政宏(左)與高雄科技大學校長吳忠信(右)代表簽署為期5年的產學合作意向書。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司與高雄科技大學於今(8)日，在高雄科技大學會議室，舉行續簽為期5年的產學合作意向書(MOU)，期厚植我國海洋產業人才。台灣國際造船公司與高雄科技大學續簽為期5年的產學合作意向書(MOU)簽約儀式，是由台灣國際造船公司董事長陳政宏與高雄科技大學校長吳忠信代表簽署，有台灣國際造船公司總經理蔡坤宗、副總經理周志明等高階主管，以及高雄科技大學副校長俞克維、前代理校長暨造船及海洋工程系教授呂學信、秘書室主任秘書李憶甄、產學處產學長林志學、海事學院院長周建張，以及造船及海洋工程系主任張博超等人與會。此外，2018年代表台船公司與高科大簽署首次產學合作意向書的時任總經理，現任台船環海董事長曾國正亦受邀出席再次見證雙方合作的升級，更邀請南台灣五所指標性高中職校長與校方代表共同觀禮，包含小港高中校長薛鈺勤、台南海事高職校長林永清、東港海事高職校長洪嘉皇、中正高工實習主任何建延，以及鳳山商工實習處主任康木全，展現產學界共同扎根基層、強化我國海洋產業人才競爭力的決心。在簽約儀式，雙方宣布將擴大產學合作，從研究計畫、學生實習到人才培育等面向串聯，攜手打造南台灣海洋產業人才培育重鎮，另為因應造船技術持續發展，以及國艦國造、離岸風電及智慧船舶等國家政策的推動，產業界對工程及跨領域專業人才需求日益提升。台灣國際造船公司董事長陳政宏表示，台灣國際造船公司透過與高中職及高雄科技大學建立更緊密的5年合作機制，這不僅能提前培養具備實務即戰力之人才，為企業挹注優質的專業人才，更是為國家的海洋產業儲備戰力。高雄科技大學校長吳忠信說，高雄科技大學長期深耕海事與造船相關領域，具備完整的培育能量，透過與台灣國際造船公司、高中職及大學的垂直整合，學生得以於在學期間提早進入職場學習，縮短學用落差，培育出符合國家政策與產業需求的專業人才。陳政宏指出，台船公司與高科大合作淵源深厚，過去已有多項指標性成果，例如，過去共同推動教育部產學攜手計畫、台船公司支援高科大業界講師，以及由台船公司承造的高科大實習船「御風輪」，雙方共同打造我國海事人才海上實習訓練新利器。