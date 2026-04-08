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民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案，一審遭判17年有期徒刑，妻子陳佩琪因提到家中有「100本存摺」遭扣押，遭台北地檢署公開校正實際數量是72本。對此，陳佩琪今（8）日在臉書發文反擊，質疑北檢針對存摺數量做出回應「奇怪極了」，這與查緝收賄根本無關，並在回嗆檢方的過程中，再度為了自清而主動提及遭指控的619萬元金流，她質疑檢方已翻看存摺多年，為何將長期幫小孩存錢的行為與「便當會」做不當連結。陳佩琪詳述搜索當天的情景，強調那些存摺包含全家三代，還有報廢的舊本子，她當時並未細數數量，但對於丈夫柯文哲坐在客廳簽收、隨後被帶走的身影永生難忘。由於存摺遭扣押，自己曾帶著柯文哲親簽的委託書跑遍銀行試圖補發，卻因本人未到場屢屢碰壁，甚至被行員建議請北所開立證明，讓她感到難過。陳佩琪向北檢列出一系列質疑，包括林俊言指控眾望基金會收受的950萬元捐款、購置4300萬元辦公室的資金來源，以及2018年為打選戰借貸兩千萬並於隔年還清的事實，為何都被列為貪污事證？痛批北檢在起訴書中以「犯後態度不佳」為由請求加重刑責令人心寒，要求檢方回應對這些資金連結的質疑，而不是糾結存摺究竟是72本還是100本。