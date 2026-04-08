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由新光銀行統籌主辦美好證券，3年期新臺幣12億元聯貸案已順利籌組完成，本次聯貸案資金用途主要為充實中長期營運資金及優化財務結構，獲得多家票券金融機構支持，參與票券金融公司包括：國際票券、中華票券、兆豐票券、台灣票券、大中票券以及萬通票券等6家共同參與，超額認購達133％，顯示市場對美好證券經營體質與未來發展潛力的高度肯定。近年美好證券營運表現穩健，受惠於資本市場交易動能回溫及多元業務布局逐步發酵，整體營運動能持續提升，在經紀、自營及承銷等核心業務均有穩定表現，特別是在市場波動環境中仍維持良好風險控管能力，展現成熟的經營體質與穩健的資產品質。透過本次聯貸案強化資本結構與資金彈性，將有助於支應未來業務擴展需求，並提升整體財務穩健度，在銀行團支持下，美好證券可望持續優化資金成本與財務結構，進一步提升獲利能力。美好證券近年的營運數據，公司淨值逐年增長，2018 年底的49.58 億元躍升至 2025年底的97.66 億元，還原過往配息淨值為110.22億，含息淨值累計成長率為122%，顯現出營運增長動能。本次資金挹注將進一步強化公司的財務流動性，支撐其推動以資產管理與高附加價值型財務顧問為雙引擎的經營模式，旨在透過專業服務，活化個人與企業的長期資產。新光銀行長期以來秉持在地經營的精神，為在地企業提供完善融資服務，提升既有客戶經營效率及服務品質，招攬多元產業的優質客戶，以創造與企業雙贏契機。