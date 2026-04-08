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結合重奢潮流選品《Black Angie》與當代藝術展演空間《光之間 Art Space》的五層樓複合藝術場域，近日於台北市中山北路二段正式亮相！空間橫跨雙店面、總面積約三百坪，目前展出五位跨國藝術家作品，並依策展規劃輪替呈現：從日本藝術家村上隆的超扁平美學、西班牙藝術家 Javier Calleja 的孤獨童趣，到中國藝術家張占占、吳琼與林天祿的內在靜謐，再延伸至台灣新銳藝術家林煌彥對存在與觀看的探問，皆指向一種當代共感—以「療癒」回應現代人心靈需求。同時空間亦為全台少見「Chrome Hearts的棲息地」，及「Louis Vuitton Vivienne」等收藏級精品，將物質上的收藏價值與心靈上的文化薰陶結合成嶄新體驗，顛覆審美藝術與奢華精品的邊界。整體空間由創辦人暨策展主理人Angie Liu所建立。她長期投入當代藝術收藏與高奢文化領域，將藝術、生活與風格視為同一套審美系統，並在不同層次的展現— 收藏，是對時間的承諾；策展，是對觀看的責任；而風格，則是審美進入生活後所留下的痕跡。「光之間 Art Space × Black Angie」從2026年4月起對外開放，以收藏為方法、以策展為結構、以風格為實踐，形塑一座屬於城市的當代藝術生活場域，成為台北難得一見的跨界藝術新地標。一樓作為整體敘事的開場，是一種「風格即策展」的場域設定。《Chrome Hearts》的暗黑語彙與張占占高彩度原作形成強烈對比，使情緒在物質與藝術之間流動。這樣的並置關係，不僅模糊了精品與藝術的界線，也讓觀者從消費轉向感知，成為一種更具層次的心靈體驗。二樓的精品服飾展售空間以村上隆畫作為核心，使其獨特的超扁平美學，與風格服飾自然交錯，讓藝術不再高懸於展示之上，而是融入日常，成為可被穿戴的風格展現。三樓展區聚焦兩位當代藝術家作品中的眼部神韻，共同展開一場關於內在感知的對話。西班牙當代巨匠 Javier Calleja以誇張的「大眼」捕捉孤獨與惆悵，邀請觀者進入他帶有黑色幽默的童趣世界；而相對的，中國藝術家 吳琼 筆下那些總是「閉眼」、神情陶醉、仰頭尋找光亮的孩童，充滿著東方靜謐的哲學。兩者作品形成了完美的動靜互補，也指向現代人普遍的心理狀態：「在世界的喧囂與自我之間，尋找一種可以安放情緒的位置。」讓觀者在每個轉念，都能遇見自己心底最純粹、未竟的夢想。同一樓層亦呈現策展主理人Angie Liu多年蒐藏、被視為全球完整度名列前茅的 Louis Vuitton Vivienne 私人收藏系列。涵蓋 LV × 草間彌生Infinity Dots Vivienne系列與珍稀特殊皮革版本，其結合品牌經典 Monogram 元素與藝術化設計，已成為收藏市場極具辨識度的文化符號。四樓透過異材質與色彩構築高度沉浸的感官經驗。中國藝術家 林天祿 以「花妖」、「絨花」與 「MoMo兔」系列，將童趣轉化為一種柔軟的心理空間；台灣新銳油畫家 林煌彥 以獵豹為核心意象，回應孤獨、自我凝視與存在狀態。五樓則展出美國當代藝術家 Daniel Arsham 的多件稀有雕塑作品，以「未來考古」概念，透過侵蝕與晶化的形式，使作品游移於遺跡與未來之間，為五層樓的藝術空間延伸出關於文明與記憶的無限思考。在整體策展概念中，《Black Angie》不僅是個人消費主義的體現，而是讓審美得以延伸至日常生活的實踐。透過收藏級精品與藝術作品的並置，使藝術不只停留於觀看，而能被帶入生活、長時間陪伴。而《光之間 Art Space》的命名，是來自一個單純卻真誠的期待，希望每一位走進空間的人，都能在某個瞬間找到屬於自己的光。「 在這裡，藝術不被神聖化，風格也不被簡化為消費。它只是安靜地存在，等待那些願意慢下來觀看的人。」— by Angie Liu.地點｜台北市中山區中山北路二段172號1-5樓空間規模｜五層樓複合式藝術場域（約300坪）展出藝術家｜ 村上隆、Daniel Arsham、Javier Calleja、吳琼、林天祿、林煌彥 等（依策展輪替展出）亮點收藏｜ Chrome Hearts、Louis Vuitton Vivienne（含草間彌生聯名系列）展出時間｜週一至週六 12:00–20:00（週日公休）