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▲鄧紫棋大巨蛋演唱票券區域和進場區域對應表。（圖／翻攝自Livenation官網）

▲鄧紫棋大巨蛋演唱會周邊商品方位、進場區域一覽。（圖／翻攝自Livenation官網）

▲台北大巨蛋周邊交通圖與方位路線圖。（圖／翻攝自台北大巨蛋官網）

亞洲樂壇天后鄧紫棋（G.E.M.）明（9）日正式帶著全新升級的《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》2.0 版本首登台北大巨蛋。這場巡演已累積將奔向第150場紀錄，寫下亞洲歌手單輪巡演的新里程碑，舞台規模更全面進化。為了讓歌迷能順利進場，《NOWNEWS今日新聞》特別整理了入場須知與各項規範，帶您一次掌握。《I AM GLORIA》現在已升級至2.0版本，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。演唱會名稱取自鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場就有強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神。🕒周邊商品販售： 15:00 ~ 演出結束（B2 區域）🕒票務櫃檯服務： 15:00 ~ 演出開始（B1 近 Gate 4，現場不提供取票）🕒預計入場時間： 17:00🕒正式開演時間： 19:30大巨蛋安檢嚴格，進場前須配合搜身與驗包，請務必留意：🎒 包包限制： 嚴禁攜帶超出37 x 25 x 11.5 (公分) 之包包及任何行李箱。🎒 飲食規定： 全面禁止飲食（僅飲用純水除外）。🎒 雨具規定： 折疊傘可攜入但場內禁止撐開，如有需求請自備雨衣（長柄傘禁止攜帶）。🎒 專業器材： 嚴禁任何專業拍照、錄影、錄音設備、自拍棒、腳架及直播。🎒 應援物： 禁止攜帶超過A3面積的海報、LED 燈牌、氣球及具政治性標語之物品。🎒 危險物品： 禁止攜帶加壓噴霧（如香水、防狼噴霧）、打火機、電子菸及任何可投擲物。請依票券區域對應正確的Gate入場，加速安檢效率：🏟️B2 觀眾席： 請走 Gate 5🏟️B1 看台區 / 身障席： 請走 Gate 2、3、4、6🏟️L2、L3、L4、L5 看台區： 請走 Gate 1、B、C板南線：「國父紀念館站」4 號及 5 號出口。園區位置為捷運板南線國父紀念館站及市政府站之服務範圍，其中園區西南側為國父紀念館站4號及5號出入口，藉由捷運轉乘及公車接駁，可輕鬆連結捷運文湖線、淡水信義線、中和新蘆線、機場捷運線等。活動日規劃6條接駁路線：松山車站線、松山機場線、台北101/世貿線、台北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線台北車站線、捷運忠孝復興線、捷運公館線：請於忠孝東路候車處上下車松山車站線、松山機場線、台北101/世貿線：請於光復南路候車處上下車營運時間：17:30 – 23:30開場尖峰：15分/班散場尖峰：5分/班離峰：30分/班捷運國父紀念館站（光復）：202、204、254、282、288、承德幹線捷運國父紀念館站（忠孝）：202、212、212直、212夜、232快、299、600、919、忠孝幹線、臺北市觀光巴士紅線聯合報：202、212、212直、212夜、232快、240直、270、299、600、仁愛幹線、忠孝幹線市民光復路口：699辦公棟（B1F）：活動開始後1小時至散場後1小時影城棟（B3F）：10:00～23:30（影城營運時間），實際情況將視活動情況調整台北大巨蛋周邊如忠孝東路、光復南路均為紅線，「禁止臨時停車」，若仍有接送需求，可至以下路段：一、接送上下客：光復南路臨停區短暫停靠，勿長時間停留。二、計程車上下客：光復南路臨停區● 相關交通管制及疏運措施於活動當日，視人潮狀況彈性調整，並依現場執行措施為主。1.遺失票券須在開演前持報案單、購票證明至櫃檯簽立切結書，待開演後清查該座位無人入場方可入座。2.配合菸害防制法場內全面禁菸；觀眾席禁止跳動，請以拍手代替。3.若進到現場發現視線不良，若發現是非公告區的視線遮蔽，須於開演 10 分鐘內向工作人員提出，逾時不受理。